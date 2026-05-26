世界が注目する日本特有の観光資源に！第21回『日本夜景遺産』新規認定地の募集を開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350240/images/bodyimage1】
このたび「夜景観光の推進」を目的に活動する一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー内、日本夜景遺産事務局（事務局長：丸々もとお）では、世界に向けて日本の夜景の魅力を伝えるべく、第20回「日本夜景遺産」新規認定地を募集いたします。応募期間は、2026年5月22日（金）～6月19日（金）です。
「日本夜景遺産」は日本全国の美しい夜景を再発見＆発掘し、一定の価値を付与することで観光資源としての成立を目指し、国内外に訴求するプロジェクトです。2004年に国内初の夜景認定ブランドとして創設し、年に一度の認定を実施。これまで全国303カ所の日本夜景遺産地が誕生し、認定後は地域のオリジナリティ溢れる観光ブランドとして、メディア紹介や旅行商品造成など大きな反響を呼んでいます。
「日本夜景遺産」の詳細は公式HPよりご覧ください。
http://yakei-isan.jp
認定プロセスは、事務局による調査と夜景マイスター（夜景観光士1級取得者）の投票によって決定。新たな認定登録地は本年9月に公式HPで発表し、2027年1月に開催予定の夜景サミットにおいて認定授与式を行います。
昨年は過去最多となる、訪日外国人観光客数4000万人を突破。近年は円安傾向の継続や国際航空路線の回復を背景に、アジア圏だけでなく欧米豪からの観光客も急増しています。それに伴い、観光消費額も過去最高水準を記録し、インバウンドが日本経済を大きく牽引しました。一方で、一部の観光地での混雑やマナー問題といったオーバーツーリズムへの対応が急務となり、地方分散化の施策も進められています。夜間の美しい観光資源を集めたブランド「日本夜景遺産」は、単に美しいという基準だけではなく、地方活性化を含めた行政・民間団体の取り組みも大きく評価しています。多くの方々が「夜景観光」を楽しんでいただく環境づくりを目指し、「夜景大国」として日本の夜景を世界へ発信しているのです。
今年度も新たな候補地として夜景鑑賞地や夜景イベントを広く募集します。山上の公園・展望施設・ライトアップ・イルミネーションだけではなく、夜桜、城郭、花火や灯籠、キャンドルイベントなど、「夜のけはい」を感じるものであれば構いません。「世界の人々に日本の美しい夜景を知ってほしい！」「わが町の夜景にお墨付きが欲しい！」「日本夜景遺産として後世に残したい！」等、多くの皆様のご応募をお待ちしています。
【応募方法】
「日本夜景遺産」公式HP（https://yakei-isan.jp/）より日本夜景遺産の認定基準をご確認ください。その後、推薦書をダウンロードいただき、推薦する夜景に関する情報を明記。夜間の画像と合わせて郵送またはメールにて事務局宛へお送り下さい。※複数応募も可
■日本夜景遺産認定基準、推薦書のダウンロードはこちらから
https://yakei-isan.jp/activity/
【募集期間】
2026年5月22日（金）～6月19日（金）必着
【応募宛先】
■メール応募
info@yakei-cvb.or.jp
※団体名または氏名・メールアドレスは忘れずにご記入下さい。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー
〒104-0054 東京都中央区勝どき1-13-6 TEL：03-6204-0115
公式HP：http://yakei-cvb.or.jp
配信元企業：一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
このたび「夜景観光の推進」を目的に活動する一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー内、日本夜景遺産事務局（事務局長：丸々もとお）では、世界に向けて日本の夜景の魅力を伝えるべく、第20回「日本夜景遺産」新規認定地を募集いたします。応募期間は、2026年5月22日（金）～6月19日（金）です。
「日本夜景遺産」は日本全国の美しい夜景を再発見＆発掘し、一定の価値を付与することで観光資源としての成立を目指し、国内外に訴求するプロジェクトです。2004年に国内初の夜景認定ブランドとして創設し、年に一度の認定を実施。これまで全国303カ所の日本夜景遺産地が誕生し、認定後は地域のオリジナリティ溢れる観光ブランドとして、メディア紹介や旅行商品造成など大きな反響を呼んでいます。
「日本夜景遺産」の詳細は公式HPよりご覧ください。
http://yakei-isan.jp
認定プロセスは、事務局による調査と夜景マイスター（夜景観光士1級取得者）の投票によって決定。新たな認定登録地は本年9月に公式HPで発表し、2027年1月に開催予定の夜景サミットにおいて認定授与式を行います。
昨年は過去最多となる、訪日外国人観光客数4000万人を突破。近年は円安傾向の継続や国際航空路線の回復を背景に、アジア圏だけでなく欧米豪からの観光客も急増しています。それに伴い、観光消費額も過去最高水準を記録し、インバウンドが日本経済を大きく牽引しました。一方で、一部の観光地での混雑やマナー問題といったオーバーツーリズムへの対応が急務となり、地方分散化の施策も進められています。夜間の美しい観光資源を集めたブランド「日本夜景遺産」は、単に美しいという基準だけではなく、地方活性化を含めた行政・民間団体の取り組みも大きく評価しています。多くの方々が「夜景観光」を楽しんでいただく環境づくりを目指し、「夜景大国」として日本の夜景を世界へ発信しているのです。
今年度も新たな候補地として夜景鑑賞地や夜景イベントを広く募集します。山上の公園・展望施設・ライトアップ・イルミネーションだけではなく、夜桜、城郭、花火や灯籠、キャンドルイベントなど、「夜のけはい」を感じるものであれば構いません。「世界の人々に日本の美しい夜景を知ってほしい！」「わが町の夜景にお墨付きが欲しい！」「日本夜景遺産として後世に残したい！」等、多くの皆様のご応募をお待ちしています。
【応募方法】
「日本夜景遺産」公式HP（https://yakei-isan.jp/）より日本夜景遺産の認定基準をご確認ください。その後、推薦書をダウンロードいただき、推薦する夜景に関する情報を明記。夜間の画像と合わせて郵送またはメールにて事務局宛へお送り下さい。※複数応募も可
■日本夜景遺産認定基準、推薦書のダウンロードはこちらから
https://yakei-isan.jp/activity/
【募集期間】
2026年5月22日（金）～6月19日（金）必着
【応募宛先】
■メール応募
info@yakei-cvb.or.jp
※団体名または氏名・メールアドレスは忘れずにご記入下さい。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー
〒104-0054 東京都中央区勝どき1-13-6 TEL：03-6204-0115
公式HP：http://yakei-cvb.or.jp
配信元企業：一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
プレスリリース詳細へ