こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【自宅観戦の最新事情】『スポーツ観戦に関する意識調査』自宅でのスポーツ観戦時の食事、最も求められるのは「手間をかけずに食べられること」
紀文では、自宅でスポーツ観戦をする20〜69歳の男女計1,500名（各750名）を対象に、スポーツ観戦に関する意識調査を実施しました。その結果、約6割の人がスポーツ観戦の際に飲食をしていることがわかりました。また、その他スポーツ観戦時に並行して行う事柄としては「家族や友人と集まる」「家事をする」「SNSを追う」が挙げられ、特に「家族や友人と集まる」「SNSを追う」は年代が若いほど回答の割合が高い傾向がみられます。
自宅でのスポーツ観戦時に並行して飲食をすると回答した人を対象に何を食べるかを聞いたところ、「ポテトチップス・スナック菓子」「から揚げ・フライドチキン」「チョコレート」が上位に選ばれました。性年代別で結果を見ると、全性年代では5割近くが「ポテトチップス・スナック菓子」と回答し1位となっていますが、20代男性では回答が3割以下で3位となっており、お寿司、おにぎりやお弁当といった主食も上位にランクインしています。20代男性はスポーツ観戦の際にしっかりとお腹を満たしたい傾向にあることがわかりました。
食べ物選びで重視する点は何かという問いには「調理が要らない」「片付けがラク」という点に回答が多く集まりました。包装を開けてすぐに食べることができ食べ終わった後も簡単に片づけることができるような、観戦時間の前後でも手間をかけずに楽しむことができる食べ物を求める傾向にあるようです。また、「ワンハンドで食べられる」といった点も重視している人の割合が高い要素です。このことからも、スポーツを楽しみながら手軽に食べられる食べ物が求められている様子がうかがえます。
さらに、「飲み物に合う」ことも33.3％の人が重視しているという結果となりました。
自宅でのスポーツ観戦時の食事で利用する手段については、約4人に3人が「既製品を自分または家族が購入して食べる」と回答しました。既に調理済みのものを購入することによって手間をかけずに、自分の時間の都合に合わせて食事を用意したい様子が見て取れます。
上記の調査結果から、スポーツ観戦の際には多くの人が飲食も一緒に楽しんでおり、その際には観戦の前後も含めて手間をかけずにおいしく食べられることが求められていることが分かりました。多くの場合はポテトチップスなどの軽食が好まれる一方で、20代男性を中心に「お腹をしっかり満たしつつスポーツを観戦したい」という傾向も見られます。
そのどちらの要望も叶えられるのに世の中に知れ渡っていない食品があります。それが“スリミ製品（＝魚肉練り製品）”。
紀文食品は、 “スポーツ観戦とスリミ製品の相性の良さ”をスポーツ観戦時の食べ物の新定番としてご提案します！
https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_2.png
ちくわやカニカマといったスリミ製品は加熱調理済みの魚肉加工食品。また、包丁を使わなくてもパッケージから出してそのまま食べることができるので、調理いらずの食品です。中にはチーちくⓇのように既に食べやすいサイズになっており、素材にプラスαした味わいを楽しむことができる商品もあります。
そのうえ、調理が不要なため片付けも楽。スポーツ観戦の前後も煩わしさゼロで観戦中の食事をお楽しみいただくことができます。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_3.png
最近は紀文からも「SURIMI BAR」というバータイプのスリミ製品が発売されるなど、片手で食べられるうえ、手が汚れにくい商品が多種多様に展開されています。お手軽かつ食べ応えもあり、目が離せない接戦も、スリミ製品があれば最初から最後まで全力で応援することができます。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_4.png
スリミ製品をうまく活用し、より手軽に、より楽しく、よりおいしく、スポーツ観戦と食事を楽しみましょう！
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報事務局(株式会社オズマピーアール内)
高松(070-2196-5209) 川又(080-5896-6049) 新井(080-5896-5931)
E-mail：kibunpr@ozma.co.jp
自宅でのスポーツ観戦時に並行して飲食をすると回答した人を対象に何を食べるかを聞いたところ、「ポテトチップス・スナック菓子」「から揚げ・フライドチキン」「チョコレート」が上位に選ばれました。性年代別で結果を見ると、全性年代では5割近くが「ポテトチップス・スナック菓子」と回答し1位となっていますが、20代男性では回答が3割以下で3位となっており、お寿司、おにぎりやお弁当といった主食も上位にランクインしています。20代男性はスポーツ観戦の際にしっかりとお腹を満たしたい傾向にあることがわかりました。
食べ物選びで重視する点は何かという問いには「調理が要らない」「片付けがラク」という点に回答が多く集まりました。包装を開けてすぐに食べることができ食べ終わった後も簡単に片づけることができるような、観戦時間の前後でも手間をかけずに楽しむことができる食べ物を求める傾向にあるようです。また、「ワンハンドで食べられる」といった点も重視している人の割合が高い要素です。このことからも、スポーツを楽しみながら手軽に食べられる食べ物が求められている様子がうかがえます。
さらに、「飲み物に合う」ことも33.3％の人が重視しているという結果となりました。
自宅でのスポーツ観戦時の食事で利用する手段については、約4人に3人が「既製品を自分または家族が購入して食べる」と回答しました。既に調理済みのものを購入することによって手間をかけずに、自分の時間の都合に合わせて食事を用意したい様子が見て取れます。
上記の調査結果から、スポーツ観戦の際には多くの人が飲食も一緒に楽しんでおり、その際には観戦の前後も含めて手間をかけずにおいしく食べられることが求められていることが分かりました。多くの場合はポテトチップスなどの軽食が好まれる一方で、20代男性を中心に「お腹をしっかり満たしつつスポーツを観戦したい」という傾向も見られます。
そのどちらの要望も叶えられるのに世の中に知れ渡っていない食品があります。それが“スリミ製品（＝魚肉練り製品）”。
紀文食品は、 “スポーツ観戦とスリミ製品の相性の良さ”をスポーツ観戦時の食べ物の新定番としてご提案します！
【紀文食品が提案】
「スポーツ観戦×スリミ」3つのポイントで観戦をさらに盛り上げよう
「スポーツ観戦×スリミ」3つのポイントで観戦をさらに盛り上げよう
https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_2.png
ちくわやカニカマといったスリミ製品は加熱調理済みの魚肉加工食品。また、包丁を使わなくてもパッケージから出してそのまま食べることができるので、調理いらずの食品です。中にはチーちくⓇのように既に食べやすいサイズになっており、素材にプラスαした味わいを楽しむことができる商品もあります。
そのうえ、調理が不要なため片付けも楽。スポーツ観戦の前後も煩わしさゼロで観戦中の食事をお楽しみいただくことができます。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_3.png
最近は紀文からも「SURIMI BAR」というバータイプのスリミ製品が発売されるなど、片手で食べられるうえ、手が汚れにくい商品が多種多様に展開されています。お手軽かつ食べ応えもあり、目が離せない接戦も、スリミ製品があれば最初から最後まで全力で応援することができます。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_4.png
スリミ製品はおつまみとしてもおすすめできる食品※。種類も豊富なので、例えばレモンサワーにはちくわ、ビールにはさつま揚、白ワインには笹かま、ハイボールにはカニカマ、日本酒にはかまぼこ・笹かまなど、お酒の味わいに合わせて製品を選択いただくことも可能です。
魚を原材料とするスリミ製品は高たんぱくでヘルシー。深夜帯での視聴になることも多々あるスポーツ観戦でも、スリミ製品をおつまみにすることで罪悪感なく飲食を楽しむことができます。また、簡単なアレンジを加えれば、おつまみとして活躍しつつ、食べ応えも欲しいという需要も満たすことができます。
※詳細は2024年7月5日に配信した「紀文の『お酒とおつまみに関する意識調査』」をご覧ください。
https://digitalpr.jp/r_detail.php?release_id=91278
魚を原材料とするスリミ製品は高たんぱくでヘルシー。深夜帯での視聴になることも多々あるスポーツ観戦でも、スリミ製品をおつまみにすることで罪悪感なく飲食を楽しむことができます。また、簡単なアレンジを加えれば、おつまみとして活躍しつつ、食べ応えも欲しいという需要も満たすことができます。
※詳細は2024年7月5日に配信した「紀文の『お酒とおつまみに関する意識調査』」をご覧ください。
https://digitalpr.jp/r_detail.php?release_id=91278
スリミ製品をうまく活用し、より手軽に、より楽しく、よりおいしく、スポーツ観戦と食事を楽しみましょう！
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報事務局(株式会社オズマピーアール内)
高松(070-2196-5209) 川又(080-5896-6049) 新井(080-5896-5931)
E-mail：kibunpr@ozma.co.jp