【自宅観戦の最新事情】『スポーツ観戦に関する意識調査』自宅でのスポーツ観戦時の食事、最も求められるのは「手間をかけずに食べられること」

自宅でのスポーツ観戦時に並行して飲食をすると回答した人を対象に何を食べるかを聞いたところ、「ポテトチップス・スナック菓子」「から揚げ・フライドチキン」「チョコレート」が上位に選ばれました。性年代別で結果を見ると、全性年代では5割近くが「ポテトチップス・スナック菓子」と回答し1位となっていますが、20代男性では回答が3割以下で3位となっており、お寿司、おにぎりやお弁当といった主食も上位にランクインしています。20代男性はスポーツ観戦の際にしっかりとお腹を満たしたい傾向にあることがわかりました。























【紀文食品が提案】



「スポーツ観戦×スリミ」3つのポイントで観戦をさらに盛り上げよう



































































自宅でのスポーツ観戦時の食事で利用する手段については、約4人に3人が「既製品を自分または家族が購入して食べる」と回答しました。既に調理済みのものを購入することによって手間をかけずに、自分の時間の都合に合わせて食事を用意したい様子が見て取れます。上記の調査結果から、スポーツ観戦の際には多くの人が飲食も一緒に楽しんでおり、その際には観戦の前後も含めて手間をかけずにおいしく食べられることが求められていることが分かりました。多くの場合はポテトチップスなどの軽食が好まれる一方で、20代男性を中心に「お腹をしっかり満たしつつスポーツを観戦したい」という傾向も見られます。そのどちらの要望も叶えられるのに世の中に知れ渡っていない食品があります。それが“スリミ製品（＝魚肉練り製品）”。紀文食品は、 “スポーツ観戦とスリミ製品の相性の良さ”をスポーツ観戦時の食べ物の新定番としてご提案します！https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_2.pngちくわやカニカマといったスリミ製品は加熱調理済みの魚肉加工食品。また、包丁を使わなくてもパッケージから出してそのまま食べることができるので、調理いらずの食品です。中にはチーちくⓇのように既に食べやすいサイズになっており、素材にプラスαした味わいを楽しむことができる商品もあります。そのうえ、調理が不要なため片付けも楽。スポーツ観戦の前後も煩わしさゼロで観戦中の食事をお楽しみいただくことができます。https://digitalpr.jp/table_img/2636/135452/135452_web_3.png