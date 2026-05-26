【横浜市立大学】仕事と生活の「自律と調和」の力を見える化





































図2 WLE（Work-Life Efficacy）指標と仕事・生活関連アウトカムとの関連









図2は、WLEと、仕事関連指標および生活関連指標との関連を示したものです。WLE総合スコアは、仕事関連指標であるパフォーマンスと正の相関を示し（r＝0.54）、生産性損失とも関連を認めました（r＝0.48）。一方、離職意図とは負の相関を示しました（r＝−0.30）。また、生活関連指標では、生活満足度（r＝0.40）および幸福度（r＝0.42）と正の相関が確認されました。さらに、「調和する能力」は生活満足度や幸福度との関連を示し、「生活の自律」は生産性やパフォーマンスとの関連を示した。また、「キャリア形成」は離職意図との関連を示しており、WLEが仕事と生活を横断して多面的な状態を把握できる指標であることが示唆された。









今後の展開





研究内容本研究は、WLESの開発と信頼性・妥当性の検証を目的とした横断研究として実施しました。尺度開発は、主に3つの段階で行いました。第1段階では、企業で管理職またはそれに相当する立場にある従業員10名を対象に、仕事と生活の調和に関するインタビューを実施しました。得られた発言内容について形態素解析とトピックモデルを用いた分析を行い、仕事と生活の両立に関わる概念を整理しました。さらに、ワーク・ライフ・バランスと自己効力感に関する文献レビューを行い、理論的基盤を確認しました。第2段階では、インタビューと文献レビューの結果をもとに、WLESの初期項目を作成しました。本学の専門家（医学、看護学、経営学）による検討を経て、仕事と生活の調和に関する自己効力感を測定する尺度案を作成しました。WLESは、最終的に「生活の自律」「キャリア形成」「調和する能力」の3因子、16項目で構成されました。第3段階では、20〜49歳の就業者1,412名を対象としたオンライン調査を実施し、尺度の構造、信頼性、妥当性を検証しました。探索的因子分析では3因子構造が確認され、確認的因子分析＊４でも良好な適合度が示されました。信頼性については、尺度全体のCronbach’s α＊５が0.85、McDonald’s ω＊５が0.90であり、高い内的一貫性が確認されました。確認的因子分析では、CFI 0.943、TLI 0.932、RMSEA 0.062、SRMR 0.052と、良好なモデル適合が示されています。また、WLESの得点は、生活満足度、主観的幸福感、労働生産性、パフォーマンスと正の関連を示し、離職意図とは負の関連を示しました。仕事側のアウトカムと生活側のアウトカムの双方に、1つの指標で接続できる尺度は限られており、WLESが働く人の仕事・生活に関わる状態を横断的に反映する指標である可能性が示されました（図2）。WLESは、働く人が仕事と生活をどの程度自律的に調整できているか、また、どのような側面に課題を抱えているかを可視化する指標として活用できる可能性があります。特に、働き方や将来像を模索するキャリア初期層、育児や介護などの家庭内役割を担いながら働く層、仕事と生活の負荷が重なり悩みや葛藤を抱えやすいミッドライフクライシス層＊6などに対して、状態に応じた支援やフィードバックを行う際の基盤となることが期待されます。また、企業や組織においては、従業員支援、人的資本経営、健康経営、離職予防、働き方施策の設計・評価などへの応用が期待されます。今後は、多様な年齢層、家族構成、職種、企業規模の集団を対象に検証を進めるとともに、縦断研究や介入研究を通じて、WLESが働く人の健康、幸福感、生産性、離職意向の変化をどのように捉えられるかを明らかにしていきます。今後は、企業・行政と連携したPoCを通して、現場での有用性と実装可能性を検証し、将来的にはスタートアップ創設も視野に入れながら、働く人一人ひとりの仕事と生活の調和を支える仕組みとして社会実装につなげていくことを目指します。研究費本研究は、株式会社NTTデータグループおよび横浜市立大学 戦略的研究推進事業の支援を受けて実施されました。論文情報