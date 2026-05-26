アジアンウエイ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役CEO：加藤孝明）が運営する未使用・低走行高年式トラック専門サイト「新古車専科」は、未使用・低走行高年式トラック掲載数において国内No.1（掲載台数863台）を獲得したことをお知らせいたします。

（※日本マーケティングリサーチ機構（JMRO）、2026年3月時点、未使用・低走行高年式トラック掲載台数調査）



新古車専科サイトトップＮo.1

新車納期長期化や車両更新需要の高まりを背景に、物流・建設・インフラ事業者では「必要な時に車両を確保できること」の重要性が高まっています。

新古車専科では、即納可能な未使用・低走行高年式トラックを全国から集約し、事業者が必要なタイミングで車両を確保できる環境づくりを進めています。

なお、本リリースにおける「新古車」とは、未使用・低走行高年式トラックを指します。

背景｜物流現場では“人”だけでなく“車両”の確保が重要課題に

物流業界では、2024年問題を契機とした働き方改革や輸送効率化への対応が進む一方で、依然としてドライバー不足や輸送力維持への課題が続いています。

加えて、世界的な部品供給網の変化や製造体制の影響などを背景に、新車トラックの納期長期化が継続しています。

その結果、事業者にとっては単に車両を購入することではなく、「必要な時に車両を稼働できる状態を維持すること」が重要な経営課題となっています。

特に、限られた保有車両で事業運営を行う事業者では、突発的な故障や更新遅延が事業継続に大きく影響するケースも少なくありません。

即納ニーズの高まりを背景に、未使用・低走行高年式トラック需要が拡大

こうした状況の中、現場では、「新車を待てない」「車両停止リスクを減らしたい」「短期間で戦力化したい」といったニーズが高まっています。

未使用・低走行高年式トラックは、新車と比較して導入までの時間を短縮しやすく、即戦力として活用できる選択肢として注目されています。

新古車専科では、全国の車両情報を集約し、条件に応じた車両提案やサイト未掲載車両の相談にも対応しています。

掲載台数No.1という結果は、単なる車両数の拡大ではなく、「探しても見つからない」「納車まで待てない」といった事業者の課題に応える選択肢の広さを示すものと考えています。

今後の展望｜車両販売にとどまらず、お客様の事業継続を支える存在へ

新古車専科は、車両販売そのものを目的とするのではなく、お客様が必要な車両を必要なタイミングで確保し、事業を止めることなく運営できる環境づくりを目指しています。

今後は、車両購入後の運用も見据え、保証やリースなど関連サービスの拡充を進め、中古商用車の長期的な活用を支援してまいります。

事業者が安心して車両を利用し続けられる環境づくりを通じて、物流・インフラを支える現場の持続的な成長に貢献してまいります。

■代表コメント

物流や建設など、現場を支える事業者にとって、車両は単なる設備ではなく、事業継続そのものです。

一方で、新車納期長期化や人手不足などを背景に、必要なタイミングで車両を確保する難易度は高まっています。

私たちは、未使用・低走行高年式トラックという選択肢を通じて、お客様が必要な時に車両を確保し、安心して事業を継続できる環境づくりに取り組んでいます。

掲載台数国内No.1という結果も、そのための手段の一つに過ぎません。

今後も販売に留まらず、購入後の運用支援まで含め、中古商用車のライフタイム支援を強化してまいります。

代表取締役CEO

加藤 孝明

【調査概要】

・調査機関：日本マーケティングリサーチ機構（JMRO）

・調査期間：2026年3月1日～2026年4月13日

・調査手法：主要11社への個別聞き取り調査

・調査内容：未使用・低走行高年式トラック掲載台数調査

・掲載台数：863台

【新古車の定義】

・初度登録から3年以内、または未登録の車両

・走行距離5,000km未満

※トレーラーは初度登録から3年以内または未登録（初度登録前）を対象とし、走行距離の制限なし

アジアンウエイ株式会社

社名：アジアンウエイ株式会社

本社所在地：東京都中央区八丁堀3丁目20-4 owns八丁堀6階

設立：2006年1月

代表：加藤 孝明

事業概要

・商用車専門ECサイト「トラック流通センター」

・未使用・低走行高年式商用車専門サイト「新古車専科」

・商用事業者間取引ポータルサイト「業販ネット」

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