44歳からの変化を知り、自分自身のケアを見直すきっかけを。 「f44 Balance Lab.」丸の内にて3日間限定開催

キューサイ株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：石川 順朗）は、2026年6月9日（火）から11日（木）の3日間、東京・丸の内の「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」にて体験型イベント「f44 Balance Lab.（エフ フォーティ フォー バランスラボ）」を開催いたします。

「からだの声を聴く」をテーマに、44歳前後から訪れる心身の変化に関するパネル展示や嗅覚反応分析体験など、働く女性が多く行き交う丸の内で、忙しい毎日の中でもふと立ち止まり自分のからだと向き合う時間をお届けします。





■イベント開催の背景

仕事や家庭で忙しい40～50代の「責任世代」の女性たちは、ふとした心身のゆらぎを「ただの疲れ」「忙しさのせい」とやり過ごしてしまいがちです。実際に、人の体は44歳前後を境に変化が現れやすく、エイジングを感じやすい時期が訪れることが、スタンフォード大学をはじめとする研究でも示されています。

本イベントは、そうした女性たちがいち早くご自身の変化に気づき、前向きに毎日を楽しむためのきっかけを提供したいという想いから企画しました。パネル展示や嗅覚反応分析体験を通じて、「今の自分の状態を知る」体験をリアルな場でお届けします。

■イベント概要

イベント名：f44 Balance Lab.（エフ フォーティ フォー バランスラボ）

開催日時 ：2026年6月9日（火） 15:00～22:00 ※10：00～13：45はメディアプレビュー

2026年6月10日（水）～11日（木）8：00～22：00

会場 ：Marunouchi Happ. Stand & Gallery

住所 ：東京都千代田区丸の内2丁目5番地1 丸の内二丁目ビル1F

アクセス ：JR東京駅徒歩6分／丸ノ内線東京駅徒歩5分／千代田線二重橋前駅徒歩3分

参加方法 ：当日受付/無料

共同主催 ：キューサイ株式会社、Ayame Organic（アヤメオーガニック）

■イベントコンテンツ

① パネル展示「44歳頃から訪れる、心と身体の変化」

44歳前後から起こりやすい心身の変化や、当社が実施した「責任世代」の健康実態調査の結果などをパネルでご紹介します。「なんとなく調子が気になる」「これまでの自分と何かが違う」と感じている方が、ご自身の変化を正しく理解するきっかけをお届けします。

② 嗅覚反応分析体験（40～50代女性限定・無料）

人間の五感の中で、先入観の影響を受けにくく、最も原始的で本能にアプローチする「嗅覚」。この特性を活かした分析法が「嗅覚反応分析」です。香りに対する反応から心身の状態やストレス状態を知り、セルフケアや生活改善に活かすことで、恒常性バランスを整える一助となります。

本イベントでは、この嗅覚反応分析を無料で体験いただけます。所要時間は約10分で、スタッフが分析結果をその場でお渡しします。

③ f44オリジナルドリンク「からだ想いのザクロ＆ベリーソーダ」提供

嗅覚反応分析を体験いただいた方に、f44オリジナルドリンク「からだ想いのザクロ＆ベリーソーダ」を無料でご提供します。

健康への関心が高い女性から注目を集める「ザクロ」をベースに、クランベリー・はちみつ・ミントを合わせた、毎日を心地よく過ごしたい女性のための一杯です。

④ 新商品プレゼント（先着・数量限定）

嗅覚反応分析体験後、LINE公式アカウントへのご登録とアンケートへのご回答をいただいた方に、キューサイの新商品を1点プレゼントいたします。

※先着・数量限定となります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

■会場について

「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」は、東京・丸の内に位置するカフェ併設のギャラリースペースです。働く女性が多く行き交う丸の内エリアで、日常の中に「からだの声を聴く」体験をお届けします。

■キューサイのフェムケアへの取り組みについて

企業ミッションとして掲げる「ウェルエイジングの浸透・普及」を目指し、お客さま一人ひとりが心身ともに健やかで、自分らしく年齢を重ねていくことを応援しています。当社はエイジングによる変化に着目し、女性のライフステージに寄り添い、多様な健康課題を解決する包括的なソリューションを提供したいと考えています。

今後「フェムケア」をキューサイにおける「ウェルエイジング」を象徴する代名詞の一つと位置づけ、仕事や家庭で忙しい「責任世代」の女性たちが、いつまでも「今」を楽しみ、長きにわたって自分らしく活躍し続けられるようサポートしてまいります。