レモン、大好き！フレッシュなレモンの香りを届けたい！

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治）は、技術情報サイトHASEGAWA LETTER onlineに「レモンの香り ～変わらず愛される香り～」を掲載しました。

コンビニやスーパーでレモンの香りを訴求した商品を見かけることが多いと感じませんか。ひと口にレモンの香りといってもその香りは産地や搾油方法によってさまざまです。そんなレモンの香りを愛してやまない当社研究員がレモンらしさを追求して研究を重ねてきました。

詳しくはこちらをご覧ください。

➡https://hasegawa-letter.com/new_articles/new_articles-1625.html

あわせて研究成果をまとめた学会発表・論文発表もぜひご覧ください。

➡https://hasegawa-letter.com/new_articles/new_articles-1622.html

☆HASEGAWA LETTER 2026（No.44） 5月26日公開情報☆

＜OUR技術レポート＞

〖レモンの香り ～変わらず愛される香り～〗

長谷川香料株式会社 総合研究所 吉本忠司 執筆

＜THトピックス＞

〖長谷川香料 学会発表・論文発表（2025年4月～2026年3月）〗

☆HASEGAWA LETTER onlineとは☆

1994年に発刊した技術情報誌「HASEGAWA LETTER」を2022年1月からWebサイト「HASEGAWA LETTER online」として情報発信を開始しています。1年を通して一つのテーマについて、自然科学、社会・人文科学などの広い分野から香り・香料にかかわる記事、そして長谷川香料研究員による技術レポートを紹介しています。

☆コンテンツのご紹介☆

「自然科学香話」「社会の中の香り」「カオリtoミライ」の記事の他、「OUR技術レポート」「ＴＨトピックス」を、1 年を通して順次掲載していきます。

☆2026年のテーマ☆

「香りのもつチカラ ～日常を彩る香りの魔法～」

爽やかな気分になったり、時には記憶を呼び起こしたり、感情にも影響するチカラをもっている香り。その実体を目の当たりにすることは難しいのですが、まだ知られていない驚異的なチカラがあると私たちは信じています。2026年のHASEGAWA LETTER onlineでは、芳香だけにとどまらない香りがもつチカラを推考していきます。