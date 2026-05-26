ギリアド、LGBTQ+の方々の心を考えるアクティビティカード 「コトノハフワリ」を制作

―プライド月間にあわせ、LGBTQ+啓発を目的にプレゼント ―

ギリアド・サイエンシズ株式会社（以下「ギリアド」、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：アンドリュー・ヘクスター）は、インクルージョン＆ダイバーシティの啓発の一環として、LGBTQ+の方々の心を考えるアクティビティカード「コトノハフワリ」を、NPO法人プライドハウス東京監修のもと制作しました。6月のプライド月間にあわせ、インクルージョン＆ダイバーシティや人権、人事を担当する部署または組織内グループを対象に50セットを贈呈するプレゼント企画を実施します。





「コトノハフワリ」は、LGBTQ＋の方々が幼少期から大人になるにかけて出会った傷ついた言葉や体験に対し、どういった癒しの言葉をかけるかを考え、話し合い、LGBTQ＋への理解を深めるための対話型ツールです。アクティビティカードの「エピソード」は、東京レインボープライド2024 ¹のギリアド出展ブースでLGBTQ+ の当事者や家族、友人からいただいたアンケート回答（581 回答）からピックアップしています。これらのエピソードをTokyo Pride 2025 Pride Parade & Festival¹の当社ブースで展示し、各エピソードへの「癒しの言葉」が1,279名の来場者から寄せられました（1,911 件）。これらの声を参考に「癒しの言葉集」をまとめ、アクティビティカードに同封しました。

「コトノハフワリ」を監修したNPO法人プライドハウス東京の五十嵐ゆり代表理事は次のように述べています。「弊団体の協賛企業であるギリアド・サイエンシズの取り組みに賛同しています。本カードを通じて、LGBTQ+当事者のリアルな声や多様な視点が、より多くの方に届くことを期待しています。今後も体験会などを通じて、教育や企業研修の現場で参加者が安心して取り組むことができる効果的な活用方法を検討されることを期待します。企業の取り組みが、社会と教育現場をつなぐ架け橋となることを願っています」

ギリアドは、社内外で行っているインクルージョン＆ダイバーシティの活動に加え、「コトノハフワリ」を通じて、他団体や教育機関などと協力しながら、LGBTQ+の啓発に取り組んでいきます。まずは完成した「コトノハフワリ」を6月6日から7日にかけて行われるTokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival¹で来場者にお披露目し、活用方法のアイディアを募ります。

今回の取り組みについて、代表取締役社長のアンドリュー・ヘクスターは、次のように述べています。「ギリアドでは、科学的イノベーションの推進と同じくらい、LGBTQ+の方々を含むインクルーシブな環境の醸成が、すべての人々の健康向上に不可欠であると考えています。私たちは、一人ひとりが尊厳と敬意をもって尊重され、思い込みや偏見、バイアスにとらわれない社会の実現に貢献することを目指しています。このアクティビティカードを通じて、多様な視点への理解が深まり、社内外においてよりインクルーシブな環境づくりが進むことを期待しています。今後も、多様なステークホルダーの皆さんと連携しながら、一人ひとりが尊重され、価値ある存在として認められ、自分らしくいられる文化の醸成に向けた取り組みを続けていきます」

¹ NPO法人東京レインボープライドが主催するLGBTQ+イベント

LGBTQ+啓発カード「コトノハフワリ」概要

・企画・制作 ギリアド・サイエンシズ株式会社

・監修 NPO法人プライドハウス東京

・制作協力 株式会社朝日広告社、株式会社北海道朝日広告社

・内容 （外箱）17cm×12.3cm×3cm／カラー

エピソードカード40枚、ヒントカード20枚、癒しの言葉集、説明シート、Q＆Aシート、LGBTQ+用語集、サンキューリーフ

・基本の進め方 選択したエピソードカードをもとに、なぜ傷ついたのか、その背景を考え、どんな言葉をかけるかを話し合う

・デザイン モチーフの「木の葉」は、ギリアドの社名の由来である樹（Balm of Gilead）が人びとを癒し治す力があることから採用

LGBTQ+啓発カード「コトノハフワリ」プレゼント概要

・部数 50部 ※１団体につき１部となります。

・対象者 学校、企業（医療機関を除く）

・申込方法 メールまたは応募フォームからお願いいたします。

【メール】

以下内容を記載し、以下宛先までメールでご連絡ください。

メールのタイトル：「コトノハフワリ プレゼント」

メール本文： ①企業・団体・組織名②部署またはご担当分野③ご担当者名④送付先住所⑤メールアドレス

⑥電話番号⑦備考（ご質問、ご要望等）

メール宛先： kotonohahuwari@kyowa-pr.co.jp

【応募フォーム】

応募フォームリンク：https://forms.cloud.microsoft/r/w2HaCeH4Ty





・申込期間 2026年5月26日（火）～7月12日（日）23:59まで

・当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

・一般の方からの問合せ先

コトノハフワリ プレゼント事務局

E-mail：kotonohahuwari@kyowa-pr.co.jp

ギリアド・サイエンシズについて

ギリアド・サイエンシズは、全ての人々にとって、より健康な世界の実現を目指し、35年以上にわたり医療の革新を追求し、飛躍的な進歩を遂げてきたバイオ医薬品企業です。当社は、HIV、ウイルス性肝炎、COVID-19、がん、炎症性疾患といった生命を脅かす疾患の予防と治療のため、革新的な医薬品の開発に取り組んでいます。カリフォルニア州フォスターシティに本社を置き、世界35カ国以上で事業を行っています。