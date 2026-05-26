愛知県安城市の焼菓子店「アチェリのおやつ」は、2026年5月4日に出版されたオリジナル童話『月の輪のひみつ』の世界観を表現した「ドラゴンのクッキー缶」の予約販売を2026年6月1日より開始いたします。

URL： https://halotales.stores.jp/





本＆ドラゴンのクッキー缶





本商品は、本を読んだ後に物語を“味わう”体験型の焼菓子として企画されたもので、作中に登場するモチーフやキャラクターをクッキーとして表現しています。









■「物語を焼菓子にしたい」想いから始まった焼菓子屋

村上 もも子(童話作家：菓月ももこ)は、20歳の時の長期入院中に書き始めた物語の世界観を“実際に食べられる形”で表現するため、2019年に焼菓子屋「アチェリのおやつ」を開業。以来、物語の登場人物や情景をモチーフにした焼菓子づくりを続けてきました。





今回出版された『月の輪のひみつ』は、開業当初から構想していたオリジナル童話です。2023年に文芸社の担当者との出会いをきっかけに出版企画が始動し、制作費の一部をクラウドファンディングで募り、2026年5月4日に1000部を出版。現在は全国の書店およびネット書店で販売されています。





また、本のカバーデザインおよび挿絵5点は、イラストレーターとして活動する娘が担当。親子で作り上げた一冊となっています。

出版にあたり、子どもたちへ本を届ける活動も行っており、一部の本は地元の小中学校や病院をはじめ全国の子どもたちが集まる場所へ寄贈しています。

また、安城市役所および藤田医科大学病院には、物語の世界観をイメージしたクッキー缶も合わせて贈呈しました。





「食べ物は体の栄養、本はこころの栄養」という想いのもと、本と焼菓子を通じて、子どもたちの記憶に残る体験づくりを目指しています。





本＆挿絵(真上画像)









■本を読んだあとに届く“物語のクッキー缶”

今回販売するクッキー缶は、寄贈時に制作したクッキー缶よりも小さなサイズで、本の世界観をより身近に楽しめる内容として新たに制作しました。





【商品概要】

商品名 ： ドラゴンのクッキー缶

予約販売開始日： 2026年6月1日

価格 ： 3,300円(税込)

缶のサイズ ： 外122×122×H42mm

販売数量 ： 30缶限定

受け渡し時期 ： 2026年9月下旬予定

備考 ： 夏場の高温時期を避け、焼菓子をより良い状態で届けるため

受け渡しおよび配送は気温が落ち着く9月下旬を予定しています

販売方法 ： オンラインストアでの販売

工房販売日の予約受付、Instagramのダイレクトメッセージ

公式LINEから注文受付

URL ： https://halotales.stores.jp/





クッキーの種類





缶の中には、本に登場する年中紅葉し、メイプルシロップが採れるレッドツリーの恵みを使ったクッキーなどを物語のモチーフに表現した焼菓子を詰め合わせています。例えば、作中では“しあわせキノコ”を悪い魔女から守るため、良い魔女のアチェリが高温で焼き上げ、クッキーにして隠してしまうというシーンがあります。

クッキー缶には、そのキノコを再現した「しあわせキノコクッキー」も入っており、本を読んだ後に味わうことで、物語の世界をより身近に感じられる内容となっています。また、第1弾となる今回のクッキー缶には、物語に登場するドラゴンをメインキャラクタークッキーにしています。





今後は毎月、主役となるキャラクターを変更しながら、シリーズとして継続的に予約販売を行う予定です。

「読む・想像する・味わう」をつなぐ新しい読書体験として展開していきます。









■アチェリのおやつについて

焼菓子屋 アチェリのおやつは、愛知県安城市で自宅敷地に工房を持った焼菓子を製造・販売する小さな焼菓子店です。

店舗は持たず、マルシェ出店や地元安城市のふるさと納税返礼品に登録されており、クッキーやパウンドケーキなどの焼菓子に加え、店主による童話創作活動も行っており、物語の登場人物をモチーフにしたクッキー制作を特徴としています。