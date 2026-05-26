株式会社東峰書房(本社：東京都新宿区／代表取締役社長：鏡渕 敬)は、2026年5月27日(水)、日本国内に80以上の拠点、海外に7拠点を持つ国内最大規模の税理士法人が、最新の税務・法務をいつでも・どこでも確認できるようコンパクトにまとめた書籍『税務・法務モバイルブック2026』(編著：辻・本郷 税理士法人(定価：1,650円 税込))を発売します。





書影





■書籍ご紹介サイト

https://tohoshobo.info/?p=2306





『税務・法務モバイルブック2026』は、令和8年度の税制改正の概要から、所得税・法人税・相続税・消費税などの主要税目、さらに会社法や実務上押さえておきたい法務知識まで、テーマ別にわかりやすく整理した実務書です。





所得税制における合計所得金額2,350万円以下の基礎控除引き上げや、大企業向けの賃上げ促進税制の廃止など、税務・法務を取り巻く制度は毎年改正が行われており、実務担当者には継続的な知識のアップデートが求められています。しかし、必要な情報を省庁の資料や複数の専門書から探し出すには時間と労力がかかります。

本書では、税理士・会計士・FPといった専門家や経理・総務担当者などが日常業務で必要とする情報を網羅し、携帯しやすいサイズに集約。外出先や打ち合わせの場でもすぐに参照することができます。最新の税制改正の内容にも対応、税務・法務の横断的な知識を一冊で確認できる、実務家必携のハンドブックです。









■本書の特徴

1. 令和8年度税制改正にも対応

最新の税制改正の事項を反映し、改正の内容や影響もわかりやすく整理しています。実務で押さえておきたい内容を効率よく確認できます。





2. 税務・法務を一冊に集約

所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税などの主要税目に加え、不動産や生命保険、組織再編といったテーマ別の税務、会社法関連の法務知識まで幅広く収録しています。





3. 持ち運びしやすい携帯サイズ

カバンやデスクに常備しやすいコンパクトサイズ(小B6判・縦172mm×横109mm×厚さ11mm・重さ185g)なので、外出時や打ち合わせ時などでも活用しやすい設計です。





4. 実務に役立つ資料も充実

巻末には各種税額表や10年カレンダーなど、実務で活用できるデータを掲載。確認用資料としても活躍します。









■『税務・法務モバイルブック2026』概要

判型 ：小B6判

ページ数：260ページ

定価 ：1,650円(税込) 本体1,500円＋税

編著者 ：辻・本郷 税理士法人









■目次

I. 税制改正

1.令和8年度税制改正の概略／2.令和8年度税制改正の内容





II. 税務(税目別)

1.国税通則法／2.所得税／3.法人税／4.相続税・贈与税／5.消費税





III. 税務・会計(テーマ別)

1.不動産／2.生命保険／3.純資産税制／4.組織再編税制(株式交換・移転含む)／5.金融証券税制／6.納税猶予／7.減損会計





IV. 法務

1.株式／2.機関／3.株主総会の決議方法・株主権／4.取締役・監査役・会計参与／5.計算書類等／6.組織再編／7.会社の種類





V. 資料

(1)災害に係る主な税務の取扱い／(2)源泉徴収税額表／(3)簡易給与所得表／(4)非居住者に対する課税関係の概要／(5)外国法人に対する課税関係の概要／(6)令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表／(7)労災保険率・雇用保険率／(8)10年カレンダー／(9)度量衡換算表／(10)年齢早見表／(11)情報ダイヤル









■編著者プロフィール

辻・本郷 税理士法人

平成14年4月設立。東京新宿に本部を置き、日本国内に80以上の拠点、海外7拠点を持つ、国内最大規模を誇る税理士法人。

税務コンサルティング、相続、事業承継、医療、M&A、企業再生、公益法人、移転価格、国際税務など各税務分野に専門特化したプロ集団。

弁護士、不動産鑑定士、司法書士との連携により顧客の立場に立ったワンストップサービスと、あらゆるニーズに応える総合力をもって多岐にわたる業務展開をしている。





https://www.ht-tax.or.jp/









■発行：株式会社東峰書房 会社概要

(1)商号 ：株式会社東峰書房( https://tohoshobo.info/ )

英名 ：TOHOSHOBO INC.

(2)代表者 ：代表取締役 鏡渕 敬

(3)本店所在地 ：東京都新宿区新宿4-2-20

(4)主な事業の内容：ビジネス書の出版

(5)資本金 ：3,500万円