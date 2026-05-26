フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、2024年発売の「ZUKAN PILLOW（ズカンピロー） 」に続くシリーズ第2弾として、放熱シート内蔵の敷ふとん／トッパー「ZUKAN（ズカン）フトン」を2026年3月20日（金）に発売いたしました。 日本の夏は年々厳しさを増し、夜間の熱中症対策や睡眠不足は深刻な社会課題となっています。 これまで夏の定番といえば「接触冷感寝具」でしたが、「買った当初は良くても、夜中に暑さで目が覚めてしまう」という声も少なくありません。 その原因は、寝具に体温が蓄積する“熱ごもり”にありました。 今、寝具選びのトレンドは「冷たさ」から「放熱性」へとシフトしています。 本記事では、今ある寝具に重ねるだけで睡眠環境をアップデートする新発想の「放熱型トッパー」について解説します。

夏用シーツだけでは限界がある理由。触れた瞬間は冷たいのに…？

多くの人が経験する「接触冷感シーツや敷きパッドを敷いているのに、夜中に寝苦しくてエアコンの温度を下げてしまう...」という現象。 これには明確な理由があります。 接触冷感素材の多くは、肌が触れた瞬間の温度差によって熱が移動し、脳に「冷たい」と錯覚させる仕組みです。 しかし、その効果はあくまで一時的なもの。 睡眠中、私たちは同じ姿勢で何時間も背中をマットレスに密着させています。 逃げ場を失った汗や湿気、そして体温は寝具の内部に蓄積され、時間が経つほどにむしろ熱がこもりやすくなってしまうのです。 夏の寝苦しさの本当の原因は、単なる室温の高さだけでなく、背中と寝具の間に発生する、”逃げ場のない熱（熱ごもり）”にあります。

「冷却」ではなく「放熱」がカギ

この「熱ごもり」という課題に対し、従来の「冷やす」アプローチとは一線を画す、新しい概念の寝具が登場しました。 それが、睡眠中の熱を効率的に外へ逃がす構造を持った高機能ふとん/トッパー「ZUKAN（ズカン） フトン」です。 最大の特徴は、ドイツ生まれの最先端放熱シート「ラジテック」を内蔵している点にあります。 寝ているあいだに発生する熱を効率よく拡散・放出。これにより、表面温度を一般的な寝具に比べて約2.6℃低い状態でキープすることを可能にしました。

※）ZUKAN フトンの表面温度変化試験 放熱シートを採用したZUKAN フトンと放熱シートを採用しない敷寝具で、表面温度の変化を見た。6時間経過後、ZUKANフトンの表面温度は放熱シートを使用しない時と比べて2.6℃低かった。（ラジテック製造元調べ） さらに、この放熱シートに加えて特殊な「ジェル層」を組み合わせています。これにより、体と寝具の過度な密着を和らげ、独特の“浮遊感”を実現。 隙間が生まれることで通気性が向上し、放熱効果をさらにサポートする仕組みです。

ストレスフリー。いつものマットレスに重ねるだけ

生活様式が多様化する現代において、寝具の買い替えは大がかりで心理的・経済的ハードルが高いものです。 「ZUKAN フトン」のメリットは、「今使っているマットレスや敷き布団の上から重ねるだけ」という圧倒的な手軽さにあります。 ベッド環境を丸ごと変える必要はなく、敷くだけでその日から寝床の環境そのものを最新の放熱システムへとアップデート。 もちろん、これ一枚を敷き布団として床に直接敷き使用することも可能です。

夏だからこそ妥協できない「イージーケア」と「収納性」

夏用寝具において、機能性と同じくらい重要なのが「扱いやすさ」です。 汗を大量にかきやすい季節だからこそ、衛生面への配慮は欠かせません。 取り外し可能な側カバーは、ご家庭の洗濯機で丸洗いができます。 常に清潔な状態を保てるため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。 さらに、簡単に三つ折りができる構造になっており、オフシーズンの収納スペースを圧迫しません。 コンパクトに保管できるため、夏場の来客用寝具としても非常に優秀なパフォーマンスを発揮します。

寝具の衣替えは「冷たさ」から「熱をどう逃がすか」で選ぶ時代へ

これからの酷暑時代、寝具選びの基準は「触って冷たいかどうか」から、「いかに熱をこもらせずに朝まで過ごせるか」へと変わりつつあります。 今ある環境を活かしつつ、重ねるだけで睡眠の質を高める「放熱型トッパー」で、新しい快適さを体験してみてはいかがでしょうか。

【商品概要】 商品名： ZUKAN（ズカン） フトン 主な特徴： - ドイツ開発の放熱シート「ラジテック」内蔵 表面温度を約2.6℃低い状態でキープする高い放熱性 体圧分散と通気性を高める独自のジェル層構造 今ある寝具に重ねるトッパータイプ（敷き布団としても使用可） お手入れ方法： 側カバー洗濯可能、本体三つ折り収納対応 想定用途： 夏の睡眠対策、熱中症対策、寝具のグレードアップ、来客用寝具 【仕様・価格】 ＜サイズ＞幅97cm×奥行195cm×厚み6cm ＜組成＞クッション材：内装/ポリエステル100％、本体/ウレタンフォーム（熱可塑性エラストマー＋ウレタンフォーム、低反発フォーム、プロファイル加工ウレタンフォームの3層構造）、側カバー（洗濯可） ：ポリエステル100％ ＜重量＞10kg ＜希望小売価格＞45,000円（税抜）/49,500円（税込） 【発売日】 2026年3月20日（金） 【製造/販売】 フランスベッド株式会社（https://francebed-hd.co.jp/） 【販売先】 全国の家具店、百貨店、量販店、ECサイトなど