株式会社モトックスプラニング(本社：大阪府東大阪市、代表取締役：寺西 一平)が運営するイタリアンレストラン「VOLTA(ヴォルタ)うめきたグリーンプレイス店」は、2025年3月のオープンから1周年を迎え、ランチタイムの累計客数3月18日時点で38,452名を突破いたしました。





緑を基調にした開放感ある空間





【外食価格は2020年比で約16％上昇、物価上昇が継続】

総務省統計局の消費者物価指数(CPI)によると、外食の価格指数は2020年を100とした場合、2025年には116.3となり、約16％上昇しています。

また、消費者物価指数全体も2025年度平均で前年度比＋2.6％と上昇が続いており、物価全体の押し上げ要因となっています。

こうした継続的な物価上昇を背景に、消費者の節約志向は強まりつつあり、外食においても価格と満足度のバランスを重視する傾向が広がっています。









【ピッツァの食べ放題ランチが人気】

VOLTA うめきたグリーンプレイス店では、オープンから1年でランチタイムの累計客数が38,452名を突破。平均滞在時間も従来のランチ利用(約45分)から約70分へと伸び、満足度の高さがうかがえます。

来店客は20代～40代で9割が女性で、社会人や主婦のグループでのご利用が多くを占めています。

利用者からは「この価格で焼きたてピザが何枚も食べられるのは驚き」「物価高でも気軽に外食できる」といった声が多く寄せられています。





ピザショーケースには食べ放題ピザがいっぱい





【サービスの詳細】

「焼きたてナポリピッツァ食べ放題ランチ」は、店内にある400℃窯で焼き上げたピッツァを、スタッフがテーブルまで順次提供するサービスです。席を立つことなく、常に焼きたての状態で楽しめる点が特徴です。ランチでは25種類以上のメニューからメイン料理を選択でき、ピッツァ食べ放題に加え、サラダやポークグリルなども組み合わせて利用できます。

ピッツァは手のひらサイズで提供され、複数の味を少しずつ楽しめる設計となっています。

また、厨房の様子を見ながら食事ができる空間づくりにより、出来立ての臨場感とともに食事を楽しめます。





人気のサーモンとほうれん草のクリームパスタ





【今後の展開】

オープン2年目を迎える2026年、当店は「食の付加価値、体験価値」をさらに深めます。

うめきたエリアという都市と自然が融合する立地を活かし、テラス席での開放的な食事体験に加え、季節ごとの厳選食材(※現在は「春：桜海老とふきのとうのパスタ、夏：ズッキーニとツナのピッツァ、秋：さつまいもとリコッタチーズのピッツァ、冬：白子&ローストアーモンドのパスタ」など)を投入。今後も飽きのこないメニュー開発で、リピーター層のさらなる満足度向上を目指します。





取材・撮影のご対応が可能です。ご希望の媒体社様は下記お問い合わせ先までご連絡ください。









【会社概要】

名称 ： 株式会社モトックスプラニング

所在地 ： 大阪府東大阪市小阪本町1丁目6番20号

代表者 ： 寺西 一平

設立 ： 1966年

事業内容： 飲食店の経営

URL ： https://www.mtxp.jp/