合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、2026年5月26日(火)より、サービス開始以来初となるブランドキャンペーンを開始いたします。キャンペーン開始当日より、WebCMの放映やバナー広告の出稿など、様々な媒体で広告を展開しています。





ブランドキャンペーン「今こそ、合コン。」





サービスページ： https://gotocompa.com/





「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続けており、利用率No.1(※1)、利用者増加率No.1(※1)など、多くのユーザーから支持をされています。





本キャンペーンは、デジタル広告／オウンドデジタル／オウンドソーシャルを中心に多面的に展開をしてまいります。

さまざまなタッチポイントを通じて、「コンパイキタイ」の魅力をより多くの方へ届けてまいります。





＜キャンペーン概要＞

・キャンペーン開始日： 2026年5月26日(火)

・展開チャネル ： デジタル広告／オウンドデジタル／オウンドソーシャル その他

・テーマ ： 「今こそ、合コン。」

・広告動画はこちらからご覧いただけます( https://www.youtube.com/@gotocompa/videos )

・公式ウェブサイト ： https://gotocompa.com/

・公式ソーシャル ： @gotocompa ( https://x.com/gotocompa )









■キャンペーンテーマ「今こそ、合コン。」に込められた思い

マッチングアプリが当たり前になった今、出会いの選択肢は大きく広がりました。

その一方で、プロフィールを見続けることや、終わりのないメッセージのやり取りに疲れを感じ、「もっと自然に人と出会いたい」と考える人も増えています。

そんな今だからこそ、私たちは改めて“合コン”という出会いの価値に注目しました。





友人と一緒に参加できる安心感。偶然の会話から生まれる盛り上がり。その場の空気感や表情を通じて、自然に相手を知っていく楽しさ。

合コンには、効率だけでは得られない、人と人とのリアルなコミュニケーションがあります。





本キャンペーンのテーマは、「今こそ、合コン。」。この言葉には、出会いを“探す”だけではなく、“楽しむ”ものへ戻していきたい、という思いを込めています。

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」は、“その場の空気感”や“自然な会話”を通じて人とつながる、リアルな出会いの価値をこれからも届けてまいります。





本キャンペーンでは、「今こそ、合コン。」というメッセージを通じて、友人と一緒に気軽に笑い合いながら、新しいつながりが生まれていく――そんな合コンならではの温度感や楽しさを、象徴的なクリエイティブで表現してまいります。









■コンパイキタイ「昭和の遺物」篇

マッチングアプリでの終わりのないメッセージのやり取りや「会ってみたら違う」といったアプリ疲れに悩む現代の男女が、「合コン」を通じて直接会うことのリアルな楽しさやワクワク感を取り戻す様子を描きました。

1980年代風のレトロなビジュアルと現代のスマホを組み合わせた世界観の中で、無表情だった主人公たちが対面でのコミュニケーションによって自然な笑顔を取り戻していく姿を対照的に表現しています。





＜CM(60秒)＞

合コンなんて昭和の遺物。

本当にそうだろうか？

終わりの見えないメッセージのやり取り。

やっと会えたと思ったら「なんか違う」。

マッチングアプリは、本当に疲れる。

面倒な駆け引きは抜きにして、

まずはすぐに会おう。

同じ時間を共有するからこそ、

相手の素顔が見える。

古臭く見えるかもしれないが、

これが一番確実な出会い方だ。

効率ばかりを求めるのはやめて、

直接会って話すワクワク感を取り戻そう。

昭和じゃないけど合コンしよう。





「昭和の遺物」篇 シーン1

「昭和の遺物」篇 シーン2

「昭和の遺物」篇 シーン3

「昭和の遺物」篇 シーン4

「昭和の遺物」篇 シーン5

コンパイキタイ「昭和の遺物」篇









■コンパイキタイ「マチアプが嫌いだ」篇

終わりの見えないメッセージのやり取りや「会ってみたら違う」といった、マッチングアプリ疲れに悩む20代女性が主人公の姿を描きました。

暗く沈んだトーンの日常から一転、合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を利用して参加した3対3の合コンを通じて、仲間と直接会って笑い合う自然な楽しさを取り戻していく姿を明るく対照的に表現しています。





＜CM(60秒)＞

マッチングアプリが嫌いだ。

終わりの見えないメッセージのやり取り。

やっと会えたと思ったら「なんか違う」。

マッチングアプリは、本当に疲れる。

そうだ、楽しい出会いをしよう。

合コンは、少し古臭く感じるかもしれない。

でも、面倒なやり取りなくすぐに会える。

直接顔を見て、

一緒に笑い合うからこそ、

自然に仲良くなれる。

効率を求めて疲弊する現代だからこそ、

いちばん確実で、

いちばん楽しい出会い方をしよう。

令和だけど合コンしよう。

今こそ、合コン。





「マチアプが嫌いだ」篇 シーン1

「マチアプが嫌いだ」篇 シーン2

「マチアプが嫌いだ」篇 シーン3

「マチアプが嫌いだ」篇 シーン4

「マチアプが嫌いだ」篇 シーン5

コンパイキタイ「マチアプが嫌いだ」篇









■コンパイキタイ「昭和の合コン」篇

コンパイキタイ「昭和の合コン」篇 男性

あの頃の恋は、まず「みんなで笑う」からだった。





コンパイキタイ「昭和の合コン」篇 女性

背伸びしなくても、好きになれる空気がちゃんとあったのよ。









◆コンパイキタイ「平成の合コン」篇

コンパイキタイ「平成の合コン」篇 男性

あの頃は、誰が来るかって話だけで一週間ずっと盛り上がれた。





コンパイキタイ「平成の合コン」篇 女性

頑張って盛らなくても、ちゃんと恋できてた時代だったよね。









◆コンパイキタイ「令和の合コン」篇

コンパイキタイ「令和の合コン」篇 男性

はじめましてを送るより、隣で笑い合えるほうがずっと早い。





コンパイキタイ「令和の合コン」篇 女性

マッチングするより、自然に会話できるほうが恋っぽい。









■今後の展開

「コンパイキタイ」ではこれからも、「自然で楽しい出会い」を心から安心して楽しめる環境を生み出せるようサポートしていきます。

今後のブランドキャンペーンの情報にも、ぜひご注目ください。









■株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。





＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/









■一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。





＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

Japan Online Dating Organization, Inc.(略称：JODA)

所在地 ： 〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp









■合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。





サービスページ： https://gotocompa.com/about/









■合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。





合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：

https://groupdatingapp.com/









■マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。





マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/









■合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。





合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/









■インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

20カ国の言語に対応しており、英語・日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・アラビア語などで記事を読むことができます。





インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/









■企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「大手銀行男子はスーツで誠実系」「ベンチャー男子はカジュアルで自由人」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く男性像」を理解できるようにしています。





企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/









■企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「総合商社の語学堪能キャリア女子」「広告代理店のセンス重視プロデューサー女子」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く女性像」を理解できるようにしています。





企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/









※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ