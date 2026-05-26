人形町劇場 rabbit、企画・製作・主催、舞台「オーディション」が2026年8月5日 (水) ～ 2026年8月9日 (日)に人形町劇場 rabbit(東京都 中央区 日本橋小舟町 6-16 日本橋グリーンビルB1)にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月30日(土)10:00～発売予定です。

http://confetti-web.com/@/audition202608

※5月30日(土)10:00～発売予定

https://ningyocho-rabbit.com/audition

2025年3月に誕生したばかりの小劇場、人形町劇場 rabbitが、このたび、小説・脚本・舞台演出・映画監督とジャンルを問わず活躍を続けるクリエイターとタッグを組み、新作公演を上演します。 オーディションを受けて、落ちて、受けて、落ちて、それでもオーディションを受け続けた、とある女。 演技審査でたまたま彼女の相手役になった、とある男。 エンターテイメントの世界で生きたいと願ったふたり。 その人生の行き着く先は、果たしてハッピーエンドだったのか？ 全編、劇場主Runeの生演奏で描く、歌もあり踊りもありのエンターテイメント新作！ これは、「決して楽ではない道を歩む表現者が、ステージに立つ時間だけは心から笑顔になれる瞬間であってほしい」という想いで劇場を作った私たちの想いを込めたストーリーでもあります。 作・演出は、秦建日子。 『アンフェア』シリーズの原作者であり、 『HERO』『ドラゴン桜』などの脚本家であり、故・つかこうへいの弟子として舞台演出家としても知られています。 rabbitの想いに共感し、今回、オファーを快諾いただきました。 どうぞご期待ください。

公演概要

舞台「オーディション」 公演期間：2026年8月5日 (水) ～ 2026年8月9日 (日) 会場：人形町劇場 rabbit(東京都 中央区 日本橋小舟町 6-16 日本橋グリーンビルB1) ■出演者 大塚 優希 仲本 詩菜 聖司朗 築山 万有美 藤原 習作 Rune ■スタッフ 脚本・演出/ 秦建日子 音楽 / Rune 照明 / 島田昌明（有限会社銀河プロジェクト） 制作 / 久保田有貴（株式会社ニューベリーサウンド） ■公演スケジュール 2026年8月5日(水) 13:30（主演：大塚 優希）・19:00（主演：仲本 詩菜） 2026年8月6日(木) 13:30（主演：仲本 詩菜）・19:00（主演：大塚 優希） 2026年8月7日(金) 13:30（主演：大塚 優希）・19:00（主演：仲本 詩菜） 2026年8月8日(土) 13:30（主演：仲本 詩菜）・19:00（主演：大塚 優希） 2026年8月9日(日) 13:30（主演：大塚 優希）・19:00（主演：仲本 詩菜） ※開場は開演の30分前 ■チケット料金 前売：5,000円 （全席自由・税込） ※別途1ドリンク（700円）を会場にてお支払いください。

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