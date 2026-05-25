道の駅２３０ルスツ裏手に所在する、普段有効活用されていない「ルスツふるさと公園野外ステージ」を活用したルスツ史上初の野外音楽フェス「NEXWAVE -RUSUTSU ROCK×FOOD FES-」を2026年6月28日（日）に開催します。本イベントは、“音楽・食・アクションスポーツ体験”を融合させ、若い世代が地域に関わるきっかけを創出し、将来を担う若者自らが新たな地域活性化の在り方に取り組むプロジェクトとして企画されました。

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ラウドロック特化型フェスの希少価値

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本イベントの最大の特徴は、ラウドロックに特化した道内では珍しい「ジャンル特化型フェス」であるところです。北海道内における同様のジャンル特化型フェスティバルは極めて限定的であり、開催は音楽ファンにとって希少価値の高いイベントとなります。 出演アーティストには、道外よりヘッドライナーとしてCrossfaith Vo.Koie氏のソロプロジェクトAFTERVOIDが道内初となるバンドセットで出演するほか、Earthists.、TERU（Crossfaith）、MAZE-BANDSET-、SBEが出演。道内からは、CallsNameAgain、CRYONIKS、HYSTERIA、DJ Ko-Ki feat. 青木亞一人 TOMOYAH（TukisamuMuttonNetwork）が予定されており、ラウドロックの第一線で活躍するアーティストが大集結します。

若者主導による将来を見据えた地域活性化企画

運営メンバーは道内各地から集結した20代から40代の音楽好きで構成されており、イベンターを入れず未来を担う若者が自らの手で試行錯誤しながら企画運営する非営利型フェス企画となっております。ルスツは道内を代表する一大リゾート地でありながら、中心市街地は少子高齢化による地域の担い手不足や、経営者の高齢化に伴う廃業が進み地域の活気失われつつあります。こうした現状を改革すべく、雄大な自然環境と高い観光ポテンシャルを兼ね備えた地域特性を生かしながら、これまでの常識に縛られることなく、官民が積極的に連携を図りながら新たな視点でルスツを盛り上げます。

道の駅隣接による相乗効果を実現

会場となるルスツふるさと公園野外ステージは、道の駅２３０ルスツと隣接するという独特の立地となります。このロケーションは、道内を探しても大変貴重です。音楽フェスを通じて、観光の一大拠点となる道の駅２３０ルスツに訪れるきっかけを生み出し、夏のルスツを知ってもらうことで地域経済への波及効果を生み出すことが期待されます。

大きな挑戦

「地方だから新しいことはできない」ではなく、地方だからこそ生まれる熱意を形にしたいと思っています。NEXWAVEは音楽フェスというジャンルでありながら、若い世代が積極的に参加することにより夢と希望を与え、その体験が若い世代の心に種をまき、いつか自分の地元で同じく地域活性化事業をやってみたいと花が咲いたときに、きっとルスツから北海道全体へ新たなカルチャーが生まれると思っております。その一歩がNEXWAVEになります。

クラウドファンディング挑戦中

限られた予算と人員の中で、毎日必死に若者で準備を進めております。地域とともに創り上げるフェスとして、設備費・安全対策費・ステージ制作費等へのご支援を募っています。

概要

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イベント名：NEXWAVE -RUSUTSU ROCK×FOOD FES- 開催日：2026年6月28日（日） 開催場所：ルスツふるさと公園野外ステージ（北海道虻田郡留寿都村留寿都127-2、道の駅ルスツ隣接） 出演アーティスト：道外：AFTERVOID(-BANDSET-)、Earthists.、TERU（Crossfaith）、MAZE-BANDSET-、SBE 道内：CallsNameAgain、CRYONIKS、HYSTERIA、DJ Ko-Ki feat. 青木亞一人 TOMOYAH（TukisamuMuttonNetwork） チケット販売：ローチケット等にて販売中 https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=781709 5/27（水）23：59まで第２次先行抽選受付中 ６月より先着早割販売予定 料金体系：各種チケット設定あり（未就学学生～中学生以下は入場無料） 主催：留寿都商工会 後援：留寿都村 留寿都村観光協会 留寿都商工会役員会 留寿都商工会青年部 留寿都商工会女性部

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主催概要

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企業名：留寿都商工会 所在地：北海道虻田郡留寿都村留寿都26-2 公式X：https://x.com/NEXWAVEFES 公式Instagram：https://www.instagram.com/nexwave.fes/ 公式ホームページ：https://r.goope.jp/nexwavefes/