ヴィンテージ時計の販売・修理・買取を行うファイアーキッズの中野ブロードウェイ店では、6月10日の「時の記念日」に合わせ100年前の時計から2000年代の時計までを展示して、腕時計の歴史をたどる展示を開催いたします。ぜひご取材頂けますと幸いです。





展示商品イメージ(一部)





展示商品イメージ(一部)





【展示概要】

■新品ではない価値を選ぶ流れ、昭和100年分の腕時計の歴史をたどる

100年前～現在まで各年代の時計を展示して、腕時計の歴史やうんちく、実際に使用していた著名人などがわかる展示コーナーを設けます。





〈展示タイトル〉

時を刻む100年展 -腕時計進化の物語-





〈開催日時〉

6月1日(月) ～ 6月14日(日)

営業時間：11:30～19:30(水曜日は店休日)





〈開催場所〉

ファイアーキッズ 中野ブロードウェイ店

アクセス： 〒164-0001 東京都中野区中野5-52-15

中野ブロードウェイ1F 140、141号 JR中央線 中野駅北口から徒歩5分

URL ： https://firekids.jp/?utm_source=pr&utm_medium=rel&utm_campaign=2605_a





店頭写真