6月10日『時の記念日』に合わせ、中野のヴィンテージ時計店で『時を刻む100年展』開催 100年前から10年刻みで60点以上の腕時計を展示
ヴィンテージ時計の販売・修理・買取を行うファイアーキッズの中野ブロードウェイ店では、6月10日の「時の記念日」に合わせ100年前の時計から2000年代の時計までを展示して、腕時計の歴史をたどる展示を開催いたします。ぜひご取材頂けますと幸いです。
展示商品イメージ(一部)
展示商品イメージ(一部)
【展示概要】
■新品ではない価値を選ぶ流れ、昭和100年分の腕時計の歴史をたどる
100年前～現在まで各年代の時計を展示して、腕時計の歴史やうんちく、実際に使用していた著名人などがわかる展示コーナーを設けます。
〈展示タイトル〉
時を刻む100年展 -腕時計進化の物語-
〈開催日時〉
6月1日(月) ～ 6月14日(日)
営業時間：11:30～19:30(水曜日は店休日)
〈開催場所〉
ファイアーキッズ 中野ブロードウェイ店
アクセス： 〒164-0001 東京都中野区中野5-52-15
中野ブロードウェイ1F 140、141号 JR中央線 中野駅北口から徒歩5分
URL ： https://firekids.jp/?utm_source=pr&utm_medium=rel&utm_campaign=2605_a
店頭写真