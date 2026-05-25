ヴィンテージ時計の販売・修理・買取を行うファイアーキッズの中野ブロードウェイ店では、6月10日の「時の記念日」に合わせ100年前の時計から2000年代の時計までを展示して、腕時計の歴史をたどる展示を開催いたします。ぜひご取材頂けますと幸いです。


展示商品イメージ(一部)


展示商品イメージ(一部)


【展示概要】

■新品ではない価値を選ぶ流れ、昭和100年分の腕時計の歴史をたどる

100年前～現在まで各年代の時計を展示して、腕時計の歴史やうんちく、実際に使用していた著名人などがわかる展示コーナーを設けます。


〈展示タイトル〉

時を刻む100年展　-腕時計進化の物語-


〈開催日時〉

6月1日(月) ～ 6月14日(日)

営業時間：11:30～19:30(水曜日は店休日)


〈開催場所〉

ファイアーキッズ　中野ブロードウェイ店

アクセス： 〒164-0001　東京都中野区中野5-52-15

　　　　　 中野ブロードウェイ1F 140、141号 JR中央線 中野駅北口から徒歩5分

URL　　 ： https://firekids.jp/?utm_source=pr&utm_medium=rel&utm_campaign=2605_a


店頭写真