日本のソブリンAIインフラ市場、2036年までに年平均成長率15.3%で拡大し、市場規模は793億米ドルに達する見込みである。

日本のソブリンAIインフラ市場、2036年までに年平均成長率15.3%で拡大し、市場規模は793億米ドルに達する見込みである。