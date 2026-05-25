DAHON Newアクセサリー情報：気軽でオシャレな木製プレートのワイヤーバスケット「Timber Touch Basket」が登場
DAHONのアクセサリーのラインナップに、新しいフロントバスケットが加わりました。
DAHONのワイヤーバスケットといえば「New EZ Basket w/Handle」が以前からありますが、今回登場したTimber Touch Basket（ティンバータッチバスケット）はヘッド台座部に装着するタイプで、荷物の重さでハンドルを取られることがほとんどない優れものです。
フロントバスケットがあれば、通勤通学時の鞄はもちろんのこと、サイクリング中に脱いだ上着を入れたり、昼食をテイクアウトして近くの公園で食べる時などにも重宝。
とにかく便利になるアイテムですので、DAHONの自転車に乗ってる方は検討してみてはいかがでしょうか。
▼詳細はDAHON公式サイトにて公開中です。
https://shifta.jp/dahon/news-archive/detail/1008/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350263/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350263/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350263/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
DAHONのワイヤーバスケットといえば「New EZ Basket w/Handle」が以前からありますが、今回登場したTimber Touch Basket（ティンバータッチバスケット）はヘッド台座部に装着するタイプで、荷物の重さでハンドルを取られることがほとんどない優れものです。
フロントバスケットがあれば、通勤通学時の鞄はもちろんのこと、サイクリング中に脱いだ上着を入れたり、昼食をテイクアウトして近くの公園で食べる時などにも重宝。
とにかく便利になるアイテムですので、DAHONの自転車に乗ってる方は検討してみてはいかがでしょうか。
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