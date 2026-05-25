株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖明智）は、マラソンをはじめとする各種スポーツにおけるナンバーカード（ビブス・ゼッケン）を、針を使わず、ウェアに穴を開けることなく安全に装着でき、繰り返し使用可能なビブス留め「BIB-IT.（ビブイット）」を展開しています。 この度、北海道を代表する市民マラソン大会「札幌マラソン」にて、大会オリジナルデザインの「ビブス留め」および「専用ホルダー」の販売を開始いたしました。 本商品は、大会エントリー時のオプション選択により購入可能となっており、必要な方にだけお届けする仕組みを採用しています。 札幌マラソンでは、「マイボトル・マイカップラン」など、環境に配慮した大会運営に積極的に取り組んでおり、今回のビブス留め導入もその取り組みの一環です。 BIB-IT.のビブス留めは、繰り返し使用でき、ウェアや肌を傷めにくいことが特長で、安全ピンの使用削減による環境負荷低減にもつながります。 また、「必要な人が選んで購入する」選択制を採用することで、過剰な資源消費を抑えながら、ランナーの皆様とともに持続可能な大会づくりを目指します。 札幌マラソンオリジナルビブス留めを通じて、ぜひサステナブルな取り組みにご参加ください。

環境配慮と快適性を両立する大会オリジナルビブス留め

本取り組みは、安全ピンの廃棄削減に繋がるだけでなく、過剰な資源消費の抑制を目指すもので、これまで廃棄していた安全ピンに代わり、「繰り返し使う」という新たなランニング文化への一歩にもなります。 ぜひ札幌マラソンオリジナルビブス留めを通じて、本大会のサステナブルな取り組みにご参加・ご協力ください。 ビブス留め及び、専用ホルダー、ビブス留めとホルダーのセット品の3タイプを販売しており、エントリー時の限定販売となりますので、ご希望の方は忘れずにご購入ください。 ❚ 大会オリジナルビブス留め（4個入） 880円（税込） ウェアに穴をあけることなく、アスリートビブスを装着できる便利なアイテムです。 札幌マラソンオリジナルデザインを採用し、記念品としてもおすすめです。 ❚ ビブス留め専用ホルダー 720円（税込） ビブス留めを紛失せずに保管できる専用ホルダーです。 持ち運びや保管に便利で、継続的にご使用いただけるアイテムとなっています。 ❚ 大会オリジナルビブス留め（4個入）＋専用ホルダーセット 1,500円（税込） ウェアに穴をあけずにビブスを装着できる「ビブス留め」と、持ち運び・保管に便利な専用ホルダーをセットにした商品で、単品購入よりお得 になっています。 また、ビブス留めは今大会用に調色した、「ゴールドタイプ」のビブス留めを採用しました。 新たにデザインされた札幌マラソンオリジナルデザインとともに、ランナーの胸元を彩る特別なアイテムとして、レースへのモチベーション向上にもつながります。

購入方法

エントリーにて、オプション項目の選択によって購入が可能です。 購入代金はエントリー料と一緒に支払い、開催日前にゼッケンなどと一緒に受け取ることができます。 エントリー時以外の販売はございませんので、忘れずにご購入ください。

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

https://satumara.sapporo-sport.jp/entry.html

株式会社 RECOLTZ(レコルツ) 〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42 TEL：019-661-5044 FAX：019-619-0900 head@bib-it.jp 担当：余湖（よご）