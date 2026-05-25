株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口 範）は、2026年6月5日（金）より、全国のカラオケBanBan 及びわくわくカラオケグループの店舗（一部店舗除く）にて、アニメ「黒執事 -緑の魔女編-」とのコラボキャンペーンを開催いたします。 本キャンペーンでは、描き下ろしイラストを使用したノベルティ付きコラボドリンクの販売をはじめ、オリジナルグッズやコラボルームの展開など、さまざまな施策を実施いたします。 原作コミックスは全世界累計発行部数3,600万部を突破。 大人気ダークファンタジー作品の世界観をお楽しみいただける本キャンペーンに、ぜひご期待ください。

【開催概要】

■ 開催期間：2026年6月5日（金）～2026年8月9日（日） ■ 実施店舗：全国のカラオケ BanBan 及びわくわくカラオケグループの店舗（一部店舗除く） ■ 実施内容： ・本キャンペーンのための新規描き下ろしイラストが登場 ・コラボドリンク（ノベルティ付き）の販売 ・オリジナルグッズの販売 ・作品イラストを使用した特別仕様のコラボルーム展開

【コラボドリンク】

1杯ご注文につき、オリジナルノベルティ（前半・後半 各全8種）がランダムで1枚付いてくるコラボドリンク（全2種）をオリジナルカップにて販売いたします。 ■ 販売期間：2026年6月5日（金）～2026年8月9日（日） ■ 販売店舗：全国のカラオケ BanBan 及びわくわくカラオケグループの一部対象店舗150店舗 ■ 販売商品／価格： ・セバスチャンのブラックコーラ 720円（税込） ・シエルのネイビーベリーソーダ 720円（税込） ■ ノベルティ内容： 〈前半〉2026年6月5日（金）～2026年7月2日（木） コースター（全8種） 〈後半〉2026年7月3日（金）～2026年8月9日（日） クリアカード（全8種）

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 ※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。 ※ノベルティの絵柄はランダムに付きお選びいただけません。

【オリジナルグッズ】

描き下ろしイラストを使用したここでしか手に入らないオリジナルグッズを販売いたします。 ■販売期間：2026年7月3日（金）～ 2026年8月9日（日） ■販売店舗：全国のカラオケBanBan20店舗 ※ 6月5日からアニメイトオンラインさまで事前予約を開始いたします。 詳細は下記URLをご確認ください。 https://bit.ly/4u5Iigt ■販売商品/価格： ・アクリルスタンド（全2種 オープンパッケージ） 1,300円（税込） ・トレーディング缶バッジ（全8種 クローズドパッケージ） 500円（税込） ・クリアファイル（全2種 オープンパッケージ） 600円（税込）

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 ※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

【コラボルーム】

描き下ろし等のイラストを使用した特別仕様のコラボルームを店舗限定で展開いたします。 ■実施期間：2026年6月5日（金）～ 2026年8月9日（日） 予約開始日：2026年5月26日（火） 17：00- ■実施店舗（対象2店舗）： ・カラオケBanBan渋谷センター街2号店 （東京都渋谷区） ・カラオケBanBan守口店 （大阪府守口市）

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 ※ご予約はwebからのみ承ります。 店舗への電話予約は受け付けておりません。 詳細はキャンペーンページからご確認ください。

アニメ「黒執事 -緑の魔女編-」とは

月刊「Gファンタジー」で長期連載中の枢やな先生によるダークファンタジー漫画を原作としたアニメ作品です。 名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスと、13歳の主人シエル・ファントムハイヴが、 英国裏社会の秩序を乱す悪を制裁する“女王の番犬”として、さまざまな事件の真相を解明していく物語 となっています。2025年4月にアニメ7作目となる「緑の魔女編」が放送、同年9月からは 「ミュージカル『黒執事』～緑の魔女と人狼の森～」も上演されるなど、ますます盛り上がりを見せています。 ◆「アニメ『黒執事』シリーズ公式サイト：https://www.kuroshitsuji.tv/emeraldwitch/ ◆「アニメ『黒執事』シリーズ」公式X：https://x.com/kuroshitsuji_pr

■著作権表記 © Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler © Shin Corporation All Rights Reserved. 【詳細・最新情報】 詳細・最新情報はカラオケBanBanの「キャンペーン特設ページ」をご確認ください。 https://campaign.karaoke-shin.jp/2606-1/kuroshitsuji 【各種公式サイト・SNSアカウント】 ・カラオケBanBan公式サイト https://karaoke-shin.jp/ ・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban ・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/ ※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

－報道関係からのお問合せ先－

株式会社 シン・コーポレーション 担当：松本 取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272 e-mail: press@karaoke-shin.com 公式サイト: https://karaoke-shin.jp/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です