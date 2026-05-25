日本のコンタクトレンズ市場規模分析、成長トレンドおよび機会展望 2025年～2035年
KD Market Insightsは、「日本のコンタクトレンズ市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場トレンドおよび将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のコンタクトレンズ市場：美的魅力と視力矯正需要が安定成長を牽引
日本のコンタクトレンズ市場は、ファッショントレンド、技術革新、視覚障害の増加が重なり合うことで、安定した成長を遂げています。デバイス利用拡大によるデジタル眼精疲労の増加や高齢化社会の進展を背景に、視力矯正用および美容用レンズの需要は拡大を続けています。市場は現在、プレミアム化、規制変化、そして国内外企業間の激しい競争を特徴とする大きな変革期を迎えています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/652
市場規模および成長見通し
日本のコンタクトレンズ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに市場規模は7億7,580万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は3億8,070万米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350348/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本のコンタクトレンズ市場は、消費者の嗜好や成長要因を示す複数の重要な側面に分類できます。
素材別
シリコーンハイドロゲル：
高い酸素透過性により長時間装用時の眼の健康を促進するため、最も成長が速い素材セグメントです。快適性や長期的な眼の健康を重視する消費者からの支持が高まっています。
ハイドロゲル：
比較的手頃な価格帯で標準的性能を提供する重要なセグメントです。
ガス透過性レンズおよびハイブリッドレンズ：
不正乱視角膜など特定の矯正ニーズ向けの専門セグメントです。
使用パターン別
1日使い捨てレンズ：
利便性、衛生面での利点、感染リスク低減により最大セグメントとなっています。2024年には「1日交換型レンズ」サブセグメントが日本市場で最大シェアを占めました。
週間・月間交換レンズ：
コスト効率と利便性のバランスを求める消費者需要により、このカテゴリー内で最も急成長しているセグメントです。
使い捨て、頻回交換型、従来型レンズ：
特殊治療用途を含む特定の消費者ニーズや臨床要件に対応しています。
用途別
視力矯正：
近視、遠視、乱視、老眼の増加により最大用途となっています。日本における眼疾患や加齢性視力問題の増加が主要市場要因です。
美容用途：
特に若年層を中心に急速に拡大しているセグメントです。カラーコンタクトや着色レンズ人気により、従来型眼鏡からの需要シフトが進んでいます。
治療用・義眼用：
近視抑制用オルソケラトロジーレンズや義眼用レンズなど医療用途向け専門セグメントです。
流通チャネル別
眼科・眼鏡専門家（ECP）：
日本では矯正用コンタクトレンズに専門家によるフィッティングが義務付けられているため、最大流通チャネルとなっています。一方で、近視管理製品の流通拡大を目的とした規制改革要望も高まっています。
日本のコンタクトレンズ市場：美的魅力と視力矯正需要が安定成長を牽引
日本のコンタクトレンズ市場は、ファッショントレンド、技術革新、視覚障害の増加が重なり合うことで、安定した成長を遂げています。デバイス利用拡大によるデジタル眼精疲労の増加や高齢化社会の進展を背景に、視力矯正用および美容用レンズの需要は拡大を続けています。市場は現在、プレミアム化、規制変化、そして国内外企業間の激しい競争を特徴とする大きな変革期を迎えています。
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市場規模および成長見通し
日本のコンタクトレンズ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに市場規模は7億7,580万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は3億8,070万米ドルでした。
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市場セグメンテーション
日本のコンタクトレンズ市場は、消費者の嗜好や成長要因を示す複数の重要な側面に分類できます。
素材別
シリコーンハイドロゲル：
高い酸素透過性により長時間装用時の眼の健康を促進するため、最も成長が速い素材セグメントです。快適性や長期的な眼の健康を重視する消費者からの支持が高まっています。
ハイドロゲル：
比較的手頃な価格帯で標準的性能を提供する重要なセグメントです。
ガス透過性レンズおよびハイブリッドレンズ：
不正乱視角膜など特定の矯正ニーズ向けの専門セグメントです。
使用パターン別
1日使い捨てレンズ：
利便性、衛生面での利点、感染リスク低減により最大セグメントとなっています。2024年には「1日交換型レンズ」サブセグメントが日本市場で最大シェアを占めました。
週間・月間交換レンズ：
コスト効率と利便性のバランスを求める消費者需要により、このカテゴリー内で最も急成長しているセグメントです。
使い捨て、頻回交換型、従来型レンズ：
特殊治療用途を含む特定の消費者ニーズや臨床要件に対応しています。
用途別
視力矯正：
近視、遠視、乱視、老眼の増加により最大用途となっています。日本における眼疾患や加齢性視力問題の増加が主要市場要因です。
美容用途：
特に若年層を中心に急速に拡大しているセグメントです。カラーコンタクトや着色レンズ人気により、従来型眼鏡からの需要シフトが進んでいます。
治療用・義眼用：
近視抑制用オルソケラトロジーレンズや義眼用レンズなど医療用途向け専門セグメントです。
流通チャネル別
眼科・眼鏡専門家（ECP）：
日本では矯正用コンタクトレンズに専門家によるフィッティングが義務付けられているため、最大流通チャネルとなっています。一方で、近視管理製品の流通拡大を目的とした規制改革要望も高まっています。