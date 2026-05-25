株式会社カドフジは、『わらび餅専門店門藤 播磨店』を兵庫県加東市にて2026年6月13日にグランドオープンいたします。





店舗完成イメージ





わらび餅専門店門藤が販売する本わらび餅【脆味】とは、香美脆味(こうびぜいみ)『韓非子』揚権(ヨウケン)篇にでている四字熟語から名づけられました。





わらび餅専門店の本わらび粉を使用したこだわりのわらび餅





【香美】は、香辛料のきいた豪華な食べ物。

【脆味】は、とろけるように柔らかい美味しい菓子。という意味です。

とろけるような食感を、風味の違う三種のきな粉で愉しめるお土産にぴったりの一品です。





国産本わらび粉、きな粉を使用





【春】花見菓子にもよし

【夏】ガラスに盛って涼味菓子に

【秋】抹茶と一緒に茶菓子として

【冬】ほんのり温めて温わらび餅として





一年中愉しむことができる門藤の本わらび餅、ぜひご賞味ください。





その他にも当店自慢の、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い年齢層の方々にご満足いただけるメニューを取り揃えております。





ぜひ実店舗に足をお運びいただき、当店の味を直接お楽しみいただければ幸いです。





ミシュランシェフとタイアップした自信作のわらび餅入りドリンク

ほかにはない弾力とのどごしの良さ、 こだわりのきな粉の風味を味わっていただきたいわらび餅

風味の違う三種のきな粉(ふくゆたか・黒ごま・深煎り)をお愉しみください





【店舗概要】

店舗名：わらび餅専門店門藤 播磨店

開店日：2026年6月13日

所在地：〒679-0212 兵庫県加東市下滝野1丁目43