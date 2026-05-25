CS放送「衛星劇場」では、毎日平日午後4時から歌舞伎を放送中。6月は『水戸黄門 讃岐漫遊篇』(2023年10月)、『男女道成寺』(2021年12月)、『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』(2024年1月)をテレビ初放送します。 『水戸黄門』は、水戸藩主・水戸光圀(水戸黄門)が諸国を漫遊しながら世直しを行うおなじみ勧善懲悪の物語。坂東彌十郎が水戸光圀を勤めます。『男女道成寺』は、男女の踊り比べで楽しむ舞踊。中村勘九郎、尾上右近の華やかな舞にご注目ください。『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』は2024年の新春浅草歌舞伎で上演された重厚な時代物の義太夫狂言。中村歌昇が戦乱の世を生きる武将・熊谷直実を勤めます。ぜひご覧ください！

水戸黄門 讃岐漫遊篇

放送日：6月1日(月)午後4:00～／9日(火)午後4:00～ 他

https://www.eigeki.com/series/S80033

2023年／令和5年10月・歌舞伎座 [出演]坂東彌十郎、中村歌昇、坂東新悟、中村福之助、中村歌之助、中村虎之介、澤村宗之助、中村吉之丞、市川男寅、大谷廣太郎、中村亀鶴、片岡亀蔵、中村魁春 さきの中納言・水戸光圀公(水戸黄門)は、お供の佐々木助三郎(助さん)と渥美格之進(格さん)を引き連れて、お忍びで四国の讃岐にやって来ました。助三郎と格之進は金毘羅宮の境内でお蝶という美しい娘に出会いますが、お蝶が長次という男であることが露見したうえに、財布を掏られてしまいます。一方、水戸の百姓老爺に身分を偽ってうどん屋にいた黄門様は、そこで領主松平頼常に対する領民たちの不満を耳にします。実はこの頼常こそ黄門様の長男。果たして黄門様一行は藩の内部ではびこる悪の根源を成敗することができるのでしょうか…。

男女道成寺

放送日：6月3日(水)午後4:00～／17日(水)午後4:00～ 他

https://www.eigeki.com/series/S80034

2021年／令和3年12月・歌舞伎座 [出演]中村勘九郎、尾上右近、市村橘太郎、中村吉之丞 道成寺の鐘供養のために奉納の舞を舞う美しい白拍子花子と桜子。しかし、二人が舞ううちに、桜子が、実は左近という男の狂言師であることがあらわになり、女であると騙した償いに、強力たちはひとさし舞うよう所望します。花子と、男の姿に戻った左近は、満開の桜のなか華やかな踊りを披露するうちに、形相がみるみる変わり、鐘の中に飛び込みます。実は、二人は叶わぬ恋の恨みから熊野詣の僧安珍を焼き殺した清姫の怨霊だったのでした。

一谷嫩軍記 熊谷陣屋

放送日：6月8日(月)午後4:00～／18日(木)午後4:30～他

https://www.eigeki.com/series/S80035

2024年／令和6年1月・浅草公会堂 [出演]中村歌昇、坂東新悟、中村莟玉、中村吉之丞、中村橋之助、坂東巳之助、中村歌六 生田の森にある源氏方の熊谷次郎直実の陣屋では女房の相模が夫の帰りを待っています。沈痛な面持ちで戻ってきた直実に相模は息子の小次郎の身を案じ問い詰めると、直実は須磨浦で平敦盛の首を討ち取ったと明かします。すると奥から敦盛の母の藤の方が現れ直実に斬りかかり…。忠義のために我が子を犠牲にした熊谷直実の苦悩、戦乱の世の無常が心に深く響きます。

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