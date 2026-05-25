株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松宏茂）とMK西日本グループ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 青木義明）は、ラグジュアリーヴィラ『GRANDCHARIOT北斗七星135°』の宿泊者を対象に、MK西日本グループ各社による「定額送迎＆貸切ハイヤー特別プラン」を2025年11月より提供しています。このたび、本プランをご利用のお客様を対象に、淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」のアトラクションをお得にお楽しみいただける「ニジゲンノモリ アトラクション満喫キャンペーン」を2026年6月1日（月）より開始いたします。

本キャンペーンでは、「定額送迎＆貸切ハイヤー特別プラン」をご利用のうえ、『GRAND CHARIOT 北斗七星135°』にご宿泊されるお客様に、ニジゲンノモリの脱出ゲームアトラクション「TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-」を1回無料でお楽しみいただける特典をご用意。さらに、ニジゲンノモリ限定のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。 関西国際空港、伊丹空港、神戸空港、新大阪駅、新神戸駅、大阪市内、神戸市内などの主要交通拠点や市街地から、淡路島まで直接アクセスできるタクシーツーリズムは、鉄道のない淡路島における新たな旅行スタイルです。兵庫県淡路島の新しい観光交通として、島内へのアクセス向上と観光振興を図るとともに、地方創生の実現に寄与してまいります。

■ 「定額送迎＆貸切ハイヤー特別プラン」利用者向け 「ニジゲンノモリ アトラクション満喫キャンペーン」概要

提供開始： 2026年6月1日（月） 対象者： 「定額送迎＆貸切ハイヤー特別プラン」を利用し、ニジゲンノモリへお越しいただいた方 乗降地： 空港／関西国際空港、伊丹空港（大阪国際空港）、神戸空港 新幹線／新大阪駅、新神戸駅 エリア／大阪市内、神戸市内 特典： ・脱出ゲームアトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ-Hide and Escape-」 アトラクション1回無料体験 ・ニジゲンノモリオリジナルノベルティ ※特典は全て人数分の提供です ※タクシー乗車時に、専用の招待券を配布いたします。アトラクション受付にて提示く ださい。 内容： ①定額送迎プラン 指定の乗降地から『GRAND CHARIOT北斗七星135°』までの片道の定額送迎 料金：1台あたり

②貸切ハイヤープラン 指定の乗降地から『GRAND CHARIOT北斗七星135°』までの移動、及び、周辺目的地への周遊など、指定時間内であれば自由に移動が可能な定額送迎 料金：1名あたり

予約： 【ご宿泊のご予約】https://awaji-grandchariot.com/ 【定額送迎＆貸切ハイヤーのご予約】06-6562-5489 ※既に『GRAND CHARIOT北斗七星135°』へのご予約が済んでおり、追加で本サービスをご希望される方は、直接、『GRAND CHARIOT北斗七星135°』までご連絡ください ※定額送迎＆貸切ハイヤーはご利用日の前日15時まで受付可能 HP：https://awaji-grandchariot.com/ 問合せ先：株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 Tel 0799-64-7090