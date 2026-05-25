応援購入サービス「Makuake」で先行販売中のモバイルツールバッグ「ツールゲイザー3」について、プロジェクトが2026年5月29日（金）22:00に終了します。 本プロジェクトは、これまでに765人の方に応援購入いただき、応援購入総額は300万円を超え、目標金額の1010％を達成しています。

ツールゲイザー3は、ケーブル、マウス、文具、アダプターなど、バッグの中で散らかりやすい仕事道具を整理したまま持ち運べるツールバッグです。 出先でも必要な道具をすぐ取り出せるように設計しており、移動先でも“いつもの仕事環境”を立ち上げやすくすることを目指しました。

近年は、オフィスだけでなく、カフェ、コワーキングスペース、出張先、移動中など、さまざまな場所で仕事をする人が増えています。 一方で、仕事に必要な細かな道具はバッグの中で混ざりやすく、必要なものがすぐ見つからない、取り出しにくいといった小さなストレスも生まれがちです。

ツールゲイザー3は、そうした不便を見直し、「仕事道具を整理した状態のまま持ち運ぶ」 という考え方から開発しました。 単なる収納ポーチではなく、開けばすぐ使える、持ち運べる仕事環境として使えることを目指したアイテムです。

本製品の主な特長は、以下の3点です。 1．14個のポケットで、仕事道具の定位置をつくりやすい 収納物ごとに置き場所を決めやすく、充電器やケーブル、筆記具、小型ガジェットなどが混ざりにくい構造です。 2．完全自立構造で、狭い場所でも使いやすい カフェの小さなテーブルや移動先の限られたスペースでも使いやすいよう、開いた状態でしっかり自立する設計にしました。 3．開けば中身がひと目で見渡せ、すぐ取り出せる 必要な道具にすぐ手が届くため、作業の立ち上がりがスムーズになります。 “整理するための収納”ではなく、“すぐ使うための道具入れ”として設計しています。

Makuakeでの先行販売は、残り4日 となりました。 仕事道具をもっと整えて持ち運びたい方、出先でもすぐ仕事が始められる環境を求める方に、ぜひこの機会にご覧いただきたいプロジェクトです。

【Makuakeプロジェクトページ】 https://www.makuake.com/project/toolgazer3/ 【オフィシャルサイト】 https://www.glanox.co.jp/toolgazer3

【会社概要】 株式会社グラノクスは、仕事・暮らし・遊びの境界を越えながら、日常を少し快適に、少し豊かにする道具づくりを行うプロダクトメーカーです。実際の使用体験を重視し、使い手の視点から本当に必要だと思えるものを企画・開発しています。 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社グラノクス 担当：平野 和治 Web：https://www.glanox.co.jp/ Email：pr@glanox.co.jp