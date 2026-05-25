【川越店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 川越店～小江戸ペイ開始！～
【川越店】
「小江戸ペイ開始！」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 川越店
https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html
■住所
埼玉県川越市脇田町3-5 Mayaビル3F
川越駅東口徒歩3分、東口よりアトレを右手にデッキを進み、道(三番町通り)を渡った先、1Fに中央コンタクトの入ったビルの3Fです。
本川越駅・川越市駅からも近いです。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 川越店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
小江戸ペイ開始！
下記、もみの匠川越店のURL
https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350332/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 川越店です。
もみの匠 川越店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 川越店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html
川越店
「小江戸ペイ開始！」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 川越店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年05月25日オープン！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 川越店
所 在 地：埼玉県川越市脇田町3-5 Mayaビル3F
電話番号：049-277-3545
営業時間：10:00～23:00(最終受付22：00) 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit_kawagoe.html#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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■もみの匠 川越店
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埼玉県川越市脇田町3-5 Mayaビル3F
川越駅東口徒歩3分、東口よりアトレを右手にデッキを進み、道(三番町通り)を渡った先、1Fに中央コンタクトの入ったビルの3Fです。
本川越駅・川越市駅からも近いです。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
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東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 川越店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
小江戸ペイ開始！
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こんにちは、もみの匠 川越店です。
もみの匠 川越店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 川越店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html
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もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年05月25日オープン！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 川越店
所 在 地：埼玉県川越市脇田町3-5 Mayaビル3F
電話番号：049-277-3545
営業時間：10:00～23:00(最終受付22：00) 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
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ホームページよりご予約可能
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