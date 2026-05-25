公開40周年で再燃『トップガン』、シートベルト型公式ベルト・コレクション発売
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、『トップガン』の世界観をイメージしたシートベルト型公式ベルト3種類の取扱いを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350284/images/bodyimage1】
今年公開40周年を迎えた『トップガン』。2022年に公開された第2作『トップガン マーヴェリック』では若い世代にも注目され、世代を超えて愛される作品となりました。毎年5月13日は世界的に『トップガンの日』として知られており、今年は日本でも『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』が9日連続記念上映されるなど、SNSを中心に盛り上がりを見せました。今年は公開40周年記念商品も発売され、「PGS」では5月の『トップガン』関連商品の売上が前月比約15倍を記録、『トップガン』カルチャーは世代を超えて広がり、注目度が高まっています。
背景として『トップガン マーヴェリック』で初めて作品に触れた若い世代を中心に古着やアメカジのカルチャーが盛り上がっており、80年代名作映画のカルチャーやグッズの価値を発見し注目が集まっていることが挙げられ、近年『トップガン』関連グッズも数多く展開されています。特にファッション面では作品がアメリカ海軍を舞台であり、象徴として戦闘機 ”F-14 トムキャット” があることから、ミリタリー・ファッションに興味を持つ層も取り込み、Tシャツや雑貨などを中心に関連商品が人気を伸ばしています。
今回のベルト・コレクションは米Buckle-Down社製によるオフィシャル・ライセンス商品。MA-1やデニム、カーゴパンツと合わせることで、映画『トップガン』の世界観をファッションとして楽しめます。デザインは両作のロゴがそれぞれプリントされたものと、主人公のマーヴェリックと親友グースのネームパッチと星条旗がプリントされた3種類で、いずれもバックル部分には映画のロゴがプリントされています。シートベルト型バックルはF-14のコックピットを思わせ、『トップガン』の世界観ともリンクするデザインとなっています。
■商品詳細
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350284/images/bodyimage2】
【第一作『トップガン』のロゴ】
商品名： Title Logo Black & Silver & Red & Blue Seatbelt Belt
価格： 6,800円（税込）
商品仕様
■対応ウエストサイズ
S： 約56cm - 81cm対応、ベルト幅：約2.5cm（1.0インチ）
M： 約76cm - 112cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
L： 約86cm - 132cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
素材：ポリエステル、クロームメッキスチール
仕様：シートベルトバックル式、サイズ調整可
ライセンス：Paramount Pictures Official License
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350284/images/bodyimage3】
【マーヴェリックのロゴをプリント】
商品名： Maverick Fighter Jet Logo Weathered Seatbelt Belt
価格：6,800円（税込）
商品仕様
■対応ウエストサイズ
S： 約56cm - 81cm対応、ベルト幅：約2.5cm（1.0インチ）
M： 約76cm - 112cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
L： 約86cm - 132cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
素材：ポリエステル、クロームメッキスチール
仕様：シートベルトバックル式、サイズ調整可
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350284/images/bodyimage1】
今年公開40周年を迎えた『トップガン』。2022年に公開された第2作『トップガン マーヴェリック』では若い世代にも注目され、世代を超えて愛される作品となりました。毎年5月13日は世界的に『トップガンの日』として知られており、今年は日本でも『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』が9日連続記念上映されるなど、SNSを中心に盛り上がりを見せました。今年は公開40周年記念商品も発売され、「PGS」では5月の『トップガン』関連商品の売上が前月比約15倍を記録、『トップガン』カルチャーは世代を超えて広がり、注目度が高まっています。
背景として『トップガン マーヴェリック』で初めて作品に触れた若い世代を中心に古着やアメカジのカルチャーが盛り上がっており、80年代名作映画のカルチャーやグッズの価値を発見し注目が集まっていることが挙げられ、近年『トップガン』関連グッズも数多く展開されています。特にファッション面では作品がアメリカ海軍を舞台であり、象徴として戦闘機 ”F-14 トムキャット” があることから、ミリタリー・ファッションに興味を持つ層も取り込み、Tシャツや雑貨などを中心に関連商品が人気を伸ばしています。
今回のベルト・コレクションは米Buckle-Down社製によるオフィシャル・ライセンス商品。MA-1やデニム、カーゴパンツと合わせることで、映画『トップガン』の世界観をファッションとして楽しめます。デザインは両作のロゴがそれぞれプリントされたものと、主人公のマーヴェリックと親友グースのネームパッチと星条旗がプリントされた3種類で、いずれもバックル部分には映画のロゴがプリントされています。シートベルト型バックルはF-14のコックピットを思わせ、『トップガン』の世界観ともリンクするデザインとなっています。
■商品詳細
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350284/images/bodyimage2】
【第一作『トップガン』のロゴ】
商品名： Title Logo Black & Silver & Red & Blue Seatbelt Belt
価格： 6,800円（税込）
商品仕様
■対応ウエストサイズ
S： 約56cm - 81cm対応、ベルト幅：約2.5cm（1.0インチ）
M： 約76cm - 112cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
L： 約86cm - 132cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
素材：ポリエステル、クロームメッキスチール
仕様：シートベルトバックル式、サイズ調整可
ライセンス：Paramount Pictures Official License
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350284/images/bodyimage3】
【マーヴェリックのロゴをプリント】
商品名： Maverick Fighter Jet Logo Weathered Seatbelt Belt
価格：6,800円（税込）
商品仕様
■対応ウエストサイズ
S： 約56cm - 81cm対応、ベルト幅：約2.5cm（1.0インチ）
M： 約76cm - 112cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
L： 約86cm - 132cm対応、ベルト幅：約3.8cm（1.5インチ）
素材：ポリエステル、クロームメッキスチール
仕様：シートベルトバックル式、サイズ調整可