報道関係者各位

【プレスリリース】

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2026年５月2５日 Gadget Garage Cafe

2026年５月2５日 Gadget Garage Cafe

おやつ"をテーマに、ジャンルを超えた作品が集結。

「第2回 3時のおやつ展」開催

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シェアプレイス小諸ブライトベース「こっから」で、

おやつをテーマに楽しい作品が大集合！

Gadget Garage Cafe（東京都三鷹市、代表：大日方 祐彦）は、長野県小諸市のシェアプレイス小諸ブライトベース内ギャラリー「こっから」にて、「第2回 3時のおやつ展（3 O'CLOCK SNACK EXHIBITION）」を2026年5月28日（木）～6月1日（月）の期間開催いたします。

本展は、"おやつ"という誰もが親しみを持つテーマを入口に、クラフト、陶芸、絵画、イラスト、アクセサリー、コーヒー、造形作品など、多彩なジャンルの作品を一堂に集める展示イベントです。

「甘いものを見ると、少し気持ちがほどける」そんな感覚を、作品体験として共有できる展示を目指しています。

昨年好評を博した初開催から規模を拡大し、第2回となる今回は県内外から個性豊かな作家・クリエイターが参加します。子どもから大人まで楽しめる、"ちょっと幸せな寄り道"のような展示空間を、小諸の穏やかな空気の中で展開します。

会場では作品展示に加え、一部作品・雑貨・焼き菓子・コーヒー等の販売も実施。おやつと共にくつろげるスペースも設け、在廊作家との交流やアートトークもお楽しみいただけます。

【開催概要】

- 名称：第2回3時のおやつ展（3 O'CLOCK SNACK EXHIBITION）

- 会期：2026年5月28日（木）～6月1日（月）

- 会場：ギャラリーこっから（シェアプレイス小諸ブライトベース内）

- 住所：〒384-0044 長野県小諸市西原14-26

- 開場時間：10:00～17:00（最終日16:00まで）

- 入場：無料

- 主催：Gadget Garage Cafe

- 詳細URL：https://gadgetgaragecafe.com/202606oyatsu_exhibition

【出展作家の例】

布の子堂

布や糸、古道具の質感を静かに編み込み、どこか物語の断片を感じさせる世界観を展開。手仕事の温度と幻想性が同居し、暮らしの中の"小さな異界"をそっと掬い上げる作風が魅力。

いなだ ゆかり

アクリルガッシュによる柔らかな色彩表現を得意とする作家で武蔵野を中心に活動しています。おやつや日常のモチーフを、どこか懐かしく、温度感のある世界観へと描き出します。素朴さと遊び心が同居する作品は、子どもから大人まで幅広い層に親しまれています。

工房 陶toridori

使う楽しさ"と"眺める楽しさ"を併せ持つ陶芸作品を制作。やわらかな色合いや手仕事ならではの質感が特徴で、食器やオブジェには「おやつ時間を少し特別にする」空気感が漂います。購入を楽しみにされる方も多い人気の作家です。

コマムラツカサ（置傘圖版商店）

動物を主人公にしたペン画を中心に、どこかレトロで物語性のある世界を展開するアーティストです。細密な線描とユーモラスな視点が特徴で、喫茶文化や紙もの好きにも刺さる独自の作品群を制作しています。東京長野を中心とした各地の小さな展示会や喫茶店に神出鬼没に作品展示を行っています。

標高800コーヒー

長野県佐久高原・標高800mの森の中で、自家焙煎コーヒーを手がけるコーヒーブランドです。焙煎度合いや香りの違いを丁寧に引き出し、"自分に合う一杯"を探す楽しさを提案しています。信州の澄んだ空気感を思わせるクリアな味わいも魅力です。安全で安心なボーロもコーヒーのお供に最適です。

大日方明美

「糸へん」から広がる手しごとの豊かさを軸に、染め・編む・縫う・織るといった営みを丁寧に提案。素材のぬくもりを大切にし、暮らしに静かな彩りを添える繊維造形を続けている。

風楽法師

レトロ未来感とブラックユーモアを織り交ぜ、「おやつ探偵」「アバターノイド」など独自の物語世界を構築。懐かしさと不穏さ、遊び心と社会風刺を混在させて、奇妙な夢想空間に誘う。

【本展の見どころ】

「おやつ」をテーマにしたジャンル横断型アート展示 小規模ギャラリーならではの作家との距離感 クッキー、コーヒーなど"食べられる作品"も登場 小諸の穏やかな空気の中で楽しむアート体験

【主催者概要】

屋号：Gadget Garage Cafe 代表：大日方 祐彦 所在地：東京都三鷹市 設立：2016年5月 事業：貸空間・小商い支援・暮らしデザイン URL：https://gadgetgaragecafe.com/

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

Gadget Garage Cafe 担当：おびなた メール：info@gadgetgaragecafe.com フォーム：https://gadgetgaragecafe.com/inquiry 電話：050-3596-7460

東信州で、一緒におやつワールドを楽しみましょう！

【プレスリリース画像】

3時のおやつ展の開催されるギャラリーこっから

3時のおやつ展の開催されるギャラリーこっから

3時のおやつ展のお知らせ

3時のおやつ展のお知らせ

ギャラリーこっからのあるシェアプレイス小諸ブライトベース

ギャラリーこっからのあるシェアプレイス小諸ブライトベース