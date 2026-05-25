株式会社ケン・ホテルマネジメント京都が運営する京都山科 ホテル山楽(所在地：京都市山科区、総支配人：園田 琢磨)は、2026年5月25日(月)～8月31日(月)の期間、山科区誕生50周年を記念して『京都市山科区民割』を実施いたします。





京都市山科区民割！





■概要

京都市山科区が東山区から分区して2026年10月1日で50周年を迎えることを記念し、京都山科 ホテル山楽では、5月～8月のご宿泊を山科区民限定で1人1室7,700円～※の特別料金にてご用意。





地元の皆さまとともに歩んできたホテルだからこそ、感謝を込めて山科区誕生50周年を盛大に祝う取り組みとして本企画を実施いたします。





記念日のご利用はもちろん、気軽に楽しめるご褒美ステイなど非日常をお得に体験できるチャンスをお見逃しなく。





※…日程によって料金は変動します。





ホテルロビー

スタンダードツインルーム









■プラン内容

名称 ： 山科区誕生50周年記念 京都市山科区民割

対象 ： 山科区民

食事条件： 素泊まり / 朝食付き

開催期間： 2026年5月25日(月)12:00～8月31日(月)23:59

宿泊対象： 2026年5月26日(火)～8月31日(月)

ご予約 ： https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/rsv_pln_lst.aspx?hi_id=31&lang=ja-JP&pa=0_56





※プラン表示は2026年5月25日(月)12:00以降。

※ご予約時および当日チェックイン時に、山科区内の住所が記載された身分証明書(運転免許証・健康保険証など)のご提示をお願いいたします。

※各日室数限定。





山科駅から徒歩1分！

朝食・京会席ブッフェ

お好きな料理をお好きなだけ





■京都山科 ホテル山楽

当ホテルは、国内外で36施設のホテル・旅館を展開する株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス(本社：東京都港区)の直営ホテルです。全100室の客室、レストラン、宴会場を備えた当ホテルは、交通アクセスの良さから京都だけでなく、大津・びわ湖等を訪れるお客様にとって旅の拠点となっております。









■会社概要

商号 ： 株式会社ケン・ホテルマネジメント京都 /京都山科 ホテル山楽

代表者 ： 代表取締役 佐藤 健人

資本金 ： 1億円

設立 ： 2018年6月

事業内容： 京都山科 ホテル山楽の運営

所在地 ： 〒607-8012 京都府京都市山科区安朱桟敷町23番地

公式HP ： https://sanraku.kenhotels.com/kyoto