NEWS RELEASE

ANAクラウンプラザホテル広島（広島市中区中町）では、2026年7月4日（土）より、1階オールデイダイニング「フリュティエ」にて、広島市安佐動物公園とのコラボレーションによる期間限定スイーツブッフェ「夏のアニマルスイーツブッフェ ～スイーツアドベンチャー～」を、土日祝日限定で開催いたします。

昨年ご好評をいただいたコラボレーション企画の第2弾となる今回は、"アドベンチャー"をテーマに、動物たちの個性や魅力をスイーツで表現。前回は登場しなかった動物たちも新たに加わり、よりパワーアップしたラインナップでお届けいたします。 クロサイ「ニコちゃん」をモチーフにした黒ゴマムースや、2024年に誕生したレッサーパンダ「プルプルくん」のキャラメルフィナンシェ、国内ではわずか3頭のみが飼育され、"神の使い"とも呼ばれる希少なシフゾウ「アスカくん」のキャラメルムースなど、安佐動物公園ならではの魅力を詰め込んだスイーツが勢ぞろい。見た目のかわいらしさはもちろん、夏らしい爽やかな味わいもお楽しみいただけます。 さらに、ライブ感あふれる実演コーナーでは、夏の暑さを吹き飛ばす「ひんやりフルーツかき氷」をご用意。とうもろこしのスープやトロピカルカレーライスなど、ランチ感覚でも楽しめるフードメニューとともにご堪能ください。 この夏は、動物たちと冒険するような心おどる"スイーツアドベンチャー"へ出発してみませんか。 なお、本企画の売上の一部は、広島市安佐動物公園へ寄付し、動物たちの飼育・保全活動に役立てられます。

『夏のアニマルスイーツブッフェ～スイーツアドベンチャー～』 ■店舗 ： 1F オールデイダイニング フリュティエ ■期間 ： 2026.7.4(土)～8.30(日) ※土日祝日限定 ■時間 ： 3：00p.m.～4：30p.m. （90分制） ■料金 ： お１人様\4,500 税金・サービス料込

【MENU】

◆スイーツ ライオン「リクくん」のマンゴーチョコレートムース／バク「クニオくん」のバニラムース／ キリンのマンゴームース／オオサンショウウオ「サンちゃん」のミルクチョコレートムース／フラミンゴ苺クリーム クロサイ「ニコちゃん」の黒ゴマムース／ひつじのヨーグルトムース／サルのブランマンジェ／ キツネのスフレチーズケーキ／フクロウクッキーシュー／シフゾウ「アスカくん」のキャラメルムース チーターのパッションムース／マルミミゾウ親子「メイちゃんとアオくん」のレモンレアチーズ／ブタ苺マカロン レッサーパンダ「プルプルくん」のキャラメルフィナンシェ／シマウマのレアチーズ／マンゴーソーダゼリー ココナッツパンナコッタ／メロンスムージー／プリン など

《実演コーナー》 ひんやりフルーツかき氷

◆フード とうもろこしのスープ／アニマルピザ／たまごサンド／トロピカルカレーライス／ミートボールパスタ／ アニマルポテト／フレッシュサラダバー など

◆ドリンク Special Drink－ジャングルメロンジュース コーヒー／カフェラテ／カプチーノ／紅茶／ハーブティー／ウーロン茶／ジュース／フルーツウォーター ほか

豊かな自然に囲まれた広島市安佐動物公園は、ライオンやレッサーパンダ、キリンなど、多彩な動物たちに出会える人気スポットです。 動物たちの魅力や生態を楽しく学べる展示のほか、希少動物の繁殖・保全活動にも力を入れており、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

＜ご予約お問い合わせ＞ オールデイダイニング フリュティエ ： 0570-07-1640（ナビダイヤル）④→①

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて： 世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

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