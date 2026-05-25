株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、全国の協力企業・取引先を対象とした「2026年度 クレバリーホーム パートナー企業会」を開催いたしました。 本会では、ナフサ価格高騰や原材料価格の上昇、住宅市場の変化など、住宅業界を取り巻く厳しい環境変化を共有するとともに、パートナー企業との連携強化による“価値共創”の重要性を改めて確認しました。 代表取締役 松田芳輝は、「住宅不況や資材高騰の時代だからこそ、単なる価格競争ではなく、“選ばれる価値”をパートナー企業と共につくり上げることが重要」と語り、クレバリーホームが掲げる2026年度経営テーマ『迅速深考（JINSOKU-SHINKOU）』を発表しました。 このテーマには、 ・即断即決即実行によるスピード ・背景・本質・リスクを読む深い思考 を両立しながら、変化の激しい時代を乗り越える意思が込められています。

■開催背景

近年、住宅業界ではナフサ価格高騰に伴う原材料価格の上昇、省エネ基準義務化、人口減少による住宅取得層の変化など、市場環境が大きく変化しています。 こうした状況の中、クレバリーホームでは「価格」だけではなく、 ・続く美観 ・強い構造 ・価値が落ちにくい住まい という独自価値をさらに磨き、“キレイ・安心・価値が続く家づくり”を推進しています。 また、「パートナー企業全体で価値を創る時代」という考えのもと、全国のパートナー企業と連携し、新たな商品・サービス・仕組みづくりを加速していく方針を共有しました。

■市場環境と戦略

住宅業界では、 ・省エネ適合基準の義務化 ・原材料・エネルギーコストの高騰 ・空き家増加に伴う住宅犯罪リスクの高まり ・人口減少による住宅需要の縮小 など、市場構造そのものが大きく変化しています。 こうした中、クレバリーホームは「キレイ・安心・価値が続く家」をコンセプトに掲げ、外壁タイルを軸とした独自価値により差別化を図ります。

■主な発表内容

・2026年度 経営テーマ『迅速深考』 即断即決即実行”と“背景・本質・リスクを読む力”を両立し、変化への対応力を強化。 ・パートナー企業との価値共創強化 「未来の住まいを、共に。」をテーマに、各社からのアイデア・提案を積極的に取り入れる方針を共有。 ・クレバリーホーム独自価値の再定義 タイル・健康・構造を3本柱とし、“選ばれる・指名買いされるクレバリーホーム”へのブランド強化を推進。 ・新商品・新技術発表 新商品「SHIFUKU no TOKI」やVシリーズ新デザイン計画、営業・施工支援施策などを公開。

■今後の展望

クレバリーホームは今後も、全国のパートナー企業と連携しながら、住宅業界の環境変化に柔軟に対応するとともに、お客様から“選ばれる価値”を提供し続けてまいります。 また、単なる住宅供給に留まらず、「健康」「安心」「持続可能性」を軸にした住まいづくりを推進し、未来の住環境創造へ挑戦してまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。 外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。 さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。 『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/