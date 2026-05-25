ナッツくんAI動画サンプル

NASHFILMのマスコットキャラクター「ナッツくん」をもとに、生成AIと映像編集を組み合わせて制作した動画サンプルです。 キャラクターの静止画をもとに、短尺動画やAR表示用コンテンツとして活用できる映像表現を検証しています。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=RJEseeLvHjA

ナッツくんAI動画について

NASHFILMのマスコットキャラクター「ナッツくん」を題材に、生成AIを活用した映像表現を制作しました。 本動画は、キャラクターの静止画をもとに、AIによる動画生成と映像編集を組み合わせて制作したサンプルです。 単にAIで動かすだけではなく、映像制作事業者としての構成・編集・演出の視点を加え、キャラクターの雰囲気や用途に合わせて仕上げています。

AI生成動画サンプル集

ナッツくんをはじめ、生成AIを活用した動画制作サンプルを公開しています。 AI生成動画サンプル集 https://vimeo.com/1140696412/1dab5adaf8

対応できる制作内容

・キャラクターの動画化 企業キャラクター、マスコット、ご当地キャラクターなどのイラストをもとに、短尺動画やPR用映像を制作します。 ・商品ビジュアル・イラストの映像化 商品画像、パッケージビジュアル、イラスト素材などをもとに、動きのある映像表現として展開します。 ・Web・SNS用の短尺動画制作 Webサイトへの掲載やSNS投稿に使いやすい、短尺の動画コンテンツとして制作します。 ※SNS運用や広告運用ではなく、投稿・掲載用の映像素材制作として対応します。 ・AR表示用コンテンツ制作 名刺、パンフレット、ポスター、チラシ、商品パッケージ、展示会パネルなどから表示するAR用の動画コンテンツとして活用できます。 ・既存素材をもとにした映像化 すでにあるキャラクター画像や商品画像を活かしながら、用途に合わせた映像表現へ整えます。

映像制作事業者がAIを扱う意味

生成AIにより、これまで動かすことが難しかったキャラクターやイラストも、映像化しやすくなっています。 一方で、AIによって生成された映像は、そのままでは商用コンテンツとして使いづらい場合があります。 動きの自然さ、尺、構成、見せ方、音声、テロップ、最終的な編集などを整えることで、はじめて実際に使いやすい映像になります。 NASHFILMでは、25年以上にわたる映像制作の経験を活かし、生成AIによる素材を目的に合わせた映像コンテンツとして仕上げます。

ARとの連携

NASHFILMが展開するARサービス「DougAR」では、WebARやアプリARを活用し、印刷物や空間と映像を連動させることが可能です。 今回のナッツくんのようなキャラクター動画も、名刺、ポスター、チラシ、商品パッケージ、展示会パネルなどから呼び出すことで、スマートフォン上で体験できるARコンテンツとして活用できます。 キャラクターやイラストを「動画として見る」だけでなく、現実の印刷物や展示物と連動させることで、より印象に残る見せ方が可能になります。 DougARでは、動画AR、3D AR、画像AR、フォトフレーム、スタンプラリーなどのARサンプルも公開しています。 キャラクター動画をARで表示する際の参考としてご覧いただけます。 ARサンプル集 https://dougar.biz/dougar.pdf

代表コメント

生成AIを使うことで、これまで動画化が難しかったキャラクターやイラストも、短尺動画やARコンテンツとして活用しやすくなっています。 ただし、AIで映像を生成するだけでは、実際に使いやすい映像にならないことも多くあります。NASHFILMでは、映像制作で培ってきた演出や編集の視点を加え、目的に合わせて“使える映像”に整えることを大切にしています。 今回のナッツくんの取り組みを通じて、企業キャラクターや地域キャラクター、商品ビジュアルなどを、AI動画やARコンテンツとして活用する新しい可能性を提案していきたいと考えています。 NASHFILM 代表 日高 尚人

今後の展開

NASHFILMでは今後、企業キャラクター、商品ビジュアル、観光素材、イラストなどを活用した生成AI動画制作を強化してまいります。 また、DougARとの連携により、制作したAI動画をWebARやアプリARで表示するコンテンツとして展開し、既存の素材を新たな映像体験へ変換するサービスを提供してまいります。

関連サイト

DougAR https://dougar.biz/ NASHFILM https://nashfilm.jp/ ナッツくんPR動画 https://vimeo.com/1137318641?share=copy&fl=sv&fe=ci AI生成動画サンプル集 https://vimeo.com/1140696412/1dab5adaf8

事業者概要

屋号：NASHFILM（ナッシュフィルム） 代表：日高 尚人 所在地：東京都 事業内容：映像制作、ARコンテンツ制作、AI映像生成、プロモーション企画 Webサイト：https://nashfilm.jp/ ARサービスサイト：https://dougar.biz/

本件に関するお問い合わせ先

NASHFILM／DougAR担当：日高 メール：info@dougar.biz URL：https://dougar.biz/