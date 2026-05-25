「一流コーチたちと新しいジブンに出会おう」をテーマに、多彩なレッスンを提供してきた学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」を運営する株式会社わたしのお教室（本社：東京都港区、代表取締役：中屋 昌太）は、2026年5月17日（日）、都立青山公園にて、小学生を対象とした「かけっこ教室」を開催。各回とも定員を大幅に上回る応募があり、天気にも恵まれ、盛況のうちに終了しました。

【開催概要】 日時：2026年5月17日（日） 第１部：9:00-9:45 第２部：10:00-10:45 第３部：11:00-11:45 対象：小学1年生～6年生 参加費：500円 時間：45分 定員：各回 20名 会場名：都立青山公園 南地区 多目的広場 後援： 港区教育委員会

運動会シーズンを直前に控え、150人を超える応募があった本イベント。当日は12年間で3,000人以上の子どもたちを指導してきた工藤光則先生を迎え、60名の子どもたちが参加しました。 子どもたちは集中してレッスンに取り組み、保護者の方に見守られながら、姿勢や腕振り、足上げなど速く走るコツを学びました。「楽しかった」「速く走れるようになった」「運動会までにもっと練習したい！」などの嬉しいコメントもたくさんいただき、笑顔があふれる場となりました。 また、かけっこ教室終了後も継続して学べる仕組みとして、先生とのマンツーマンレッスンや少人数でのフォローレッスンも設けており、ご好評をいただいております。

▪️参加した保護者の方の感想

「初めて参加した息子が、終始楽しそうで張り切っていて、見ていてとても微笑ましかったです。参加して良かったです。先生の教え方も分かりやすく、言葉掛けも子どもたちがやる気の出るようポジティブな言葉が多くて、上手でした。何よりも、息子が笑顔で『楽しかった！また行きたい！』と言った時点で100満点です！ありがとうございました。」（保護者S様） 「このような習い事の体験のたびに子供が泣いていた経験があり、今回も泣くだろうなぁという不安な気持ちで参加しましたが、終始笑顔で泣くこともなく『楽しかったー！』と言っていました。子どもにとっても良い成功体験をさせることができました。また参加する機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします。」（保護者A様）

■講師

工藤光則 先生 ・全日本学生選手権入賞/全国高校総体出場 ・指導歴12年・3,000人以上の走りを改善 ・日本大学体育学科卒／教員免許取得

manatea（マナティー）®では今後も、「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、一流のプロフェッショナルから直接学ぶことができる、プレミアムなレッスンを提供してまいります。

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

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「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。 150以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

https://bit.ly/49lvLdp

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。 会社名：株式会社 わたしのお教室 代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太 所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F コーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/ 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

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