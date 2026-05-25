いよいよ明後日開幕！鉄道の未来をつくる最新技術がインテックス大阪に集結「ひと・もの・まちをつなぐ」をテーマとした鉄道ビジネス展示会「第2回鉄道技術展・大阪2026」
5月27日（水）～5月29日（金）インテックス大阪
産経新聞社（東京都千代田区大手町、代表取締役社長：近藤哲司）が主催し、株式会社シー・エヌ・ティ（東京都千代田区神田須田町、代表取締役社長：田島由美子）がオーガナイザーを務める、鉄道技術のビジネス展示会「鉄道技術展・大阪」を、インテックス大阪（3・4・5号館）にて、5月27日（水）から29日（金）まで開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350321/images/bodyimage1】
本展は、鉄道インフラ、車両、デジタルソリューション、メンテナンス技術など、鉄道の未来を支える最先端技術が一堂に会する西日本最大級の専門展示会です。鉄道を構成する全領域から企業が出展し最新技術を披露します。西日本開催としては最大級の規模で、JRグループ、大阪メトロ、関西大手私鉄などの鉄道事業者をはじめ、メーカー、スタートアップ、研究機関など、多様な鉄道関連事業者・団体が一堂に会し、業界横断の商談・協業の機会を創出します。来場者は、鉄道事業者、自治体、メーカー、技術者、研究者など、「鉄道の未来をつくる側」の専門家が中心となります。
今回は、前回開催（270社・団体（555小間）／会場4・5号館）から規模が大幅に拡大。出展者は336社・団体（746小間）、会場を3・4・5号館とし、さらには屋内では実施できない屋外でのレール補修実演デモ（テルミット溶接）なども実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350321/images/bodyimage2】
また、特設会場を設け、以下のような企画を実施します。
・製品技術プレゼン https://www.mtij.jp/osaka/jp/presentation.php
AI・3D計測・点検DX・旅客サービスなど「即導入可能な技術」を紹介
・併催事業 https://www.mtij.jp/osaka/jp/event.php
国交省・JR・私鉄・研究者が登壇し、DX・安全・地域交通をテーマに講演、
ディスカッションを実施
・リクルートコーナー https://www.mtij.jp/osaka/jp/recruit.php
学生・若手技術者と企業が交流、業界の未来を支える人材育成を支援
・地方鉄道応援プロジェクト https://www.mtij.jp/osaka/jp/region.php
地域交通の課題解決に向けた技術・サービスを紹介
鉄道業界の内外を問わず多くの方々が交流を深め、新たなつながりや関係づくりが生まれる場として、いっそうのお役に立てればと考えています。
開催概要
◇開催名：第2回鉄道技術展・大阪2026 Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2026
◇会期：2026年5月27日（水）～29日（金）10:00～17:00
※初日に開会式（インテックスプラザ9:40開始）を実施。最終日は16:30終了
◇会場：インテックス大阪 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102
3・4・5号館 国際会議ホール
◇入場料：2,000円（ただし招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料）
◇主催：産経新聞社
◇オーガナイザー：株式会社シー・エヌ・ティ
◇後援：
国土交通省近畿運輸局／大阪府／大阪市／大阪商工会議所
独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所／
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
◇特別協力：
西日本旅客鉄道株式会社／大阪市高速電気軌道株式会社／近畿日本鉄道株式会社／
南海電気鉄道株式会社／京阪電気鉄道株式会社／阪急電鉄株式会社／
阪神電気鉄道株式会社
◇出展規模：336社・団体（746小間）
◇併催事業：併催事業ページ https://www.mtij.jp/osaka/jp/event.php
を参照ください。
●展示会全般の問合せ先（一般の問い合わせ先）
事務局 株式会社シー・エヌ・ティ 鉄道技術展・大阪 担当
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3-4F
TEL 03-5297-8855 FAX 03-5294-0909
E-mail： info2026@mtij.jp
配信元企業：「第2回鉄道技術展・大阪2026」
産経新聞社（東京都千代田区大手町、代表取締役社長：近藤哲司）が主催し、株式会社シー・エヌ・ティ（東京都千代田区神田須田町、代表取締役社長：田島由美子）がオーガナイザーを務める、鉄道技術のビジネス展示会「鉄道技術展・大阪」を、インテックス大阪（3・4・5号館）にて、5月27日（水）から29日（金）まで開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350321/images/bodyimage1】
本展は、鉄道インフラ、車両、デジタルソリューション、メンテナンス技術など、鉄道の未来を支える最先端技術が一堂に会する西日本最大級の専門展示会です。鉄道を構成する全領域から企業が出展し最新技術を披露します。西日本開催としては最大級の規模で、JRグループ、大阪メトロ、関西大手私鉄などの鉄道事業者をはじめ、メーカー、スタートアップ、研究機関など、多様な鉄道関連事業者・団体が一堂に会し、業界横断の商談・協業の機会を創出します。来場者は、鉄道事業者、自治体、メーカー、技術者、研究者など、「鉄道の未来をつくる側」の専門家が中心となります。
今回は、前回開催（270社・団体（555小間）／会場4・5号館）から規模が大幅に拡大。出展者は336社・団体（746小間）、会場を3・4・5号館とし、さらには屋内では実施できない屋外でのレール補修実演デモ（テルミット溶接）なども実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350321/images/bodyimage2】
また、特設会場を設け、以下のような企画を実施します。
・製品技術プレゼン https://www.mtij.jp/osaka/jp/presentation.php
AI・3D計測・点検DX・旅客サービスなど「即導入可能な技術」を紹介
・併催事業 https://www.mtij.jp/osaka/jp/event.php
国交省・JR・私鉄・研究者が登壇し、DX・安全・地域交通をテーマに講演、
ディスカッションを実施
・リクルートコーナー https://www.mtij.jp/osaka/jp/recruit.php
学生・若手技術者と企業が交流、業界の未来を支える人材育成を支援
・地方鉄道応援プロジェクト https://www.mtij.jp/osaka/jp/region.php
地域交通の課題解決に向けた技術・サービスを紹介
鉄道業界の内外を問わず多くの方々が交流を深め、新たなつながりや関係づくりが生まれる場として、いっそうのお役に立てればと考えています。
開催概要
◇開催名：第2回鉄道技術展・大阪2026 Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2026
◇会期：2026年5月27日（水）～29日（金）10:00～17:00
※初日に開会式（インテックスプラザ9:40開始）を実施。最終日は16:30終了
◇会場：インテックス大阪 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102
3・4・5号館 国際会議ホール
◇入場料：2,000円（ただし招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料）
◇主催：産経新聞社
◇オーガナイザー：株式会社シー・エヌ・ティ
◇後援：
国土交通省近畿運輸局／大阪府／大阪市／大阪商工会議所
独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所／
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
◇特別協力：
西日本旅客鉄道株式会社／大阪市高速電気軌道株式会社／近畿日本鉄道株式会社／
南海電気鉄道株式会社／京阪電気鉄道株式会社／阪急電鉄株式会社／
阪神電気鉄道株式会社
◇出展規模：336社・団体（746小間）
◇併催事業：併催事業ページ https://www.mtij.jp/osaka/jp/event.php
を参照ください。
●展示会全般の問合せ先（一般の問い合わせ先）
事務局 株式会社シー・エヌ・ティ 鉄道技術展・大阪 担当
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3-4F
TEL 03-5297-8855 FAX 03-5294-0909
E-mail： info2026@mtij.jp
配信元企業：「第2回鉄道技術展・大阪2026」
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