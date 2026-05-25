液浸式蒸発器の世界市場2026年、グローバル市場規模（シェルアンドチューブ型、プレート型）・分析レポートを発表
2026年5月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「液浸式蒸発器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、液浸式蒸発器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の液浸式蒸発器市場は、2024年時点で37億8200万米ドルの市場規模となっており、2031年には47億4700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.3％と見込まれており、高効率冷却システム需要の増加や産業設備の省エネルギー化が市場成長を支えています。特に空調・冷却設備や産業用冷凍設備分野での需要拡大が市場成長の主要因となっています。
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液浸式蒸発器は、冷凍システムにおける高効率熱交換装置です。蒸発器内部を冷媒で満たすことで、熱交換管外表面との接触面積を最大化し、高効率な熱吸収を実現しています。低温・低圧の液体冷媒が蒸発室全体を満たし、熱交換管内を流れる冷却水やその他流体から熱を吸収しながら気化する仕組みです。
冷媒が常に液体状態で存在するため、安定かつ均一な熱交換が可能となり、システム全体の効率と安定性向上に貢献しています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の環境規制、産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。省エネルギー設備への投資拡大や環境対応型冷却システム需要の高まりが市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にシェルアンドチューブ型とプレート型に分類されています。シェルアンドチューブ型は高耐久性と大容量処理能力を備えており、大型産業設備や冷凍設備で広く利用されています。一方、プレート型はコンパクト設計と高効率熱交換性能を特徴としており、省スペース用途や高効率システム向けに需要が拡大しています。
用途別では、空調・冷却、石油・ガス、化学、製造業、その他分野に分類されています。特に空調・冷却分野が主要市場を形成しており、商業施設やデータセンター向け需要が市場成長を支えています。また、石油・ガスや化学分野でも高効率冷却設備需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国、インドを中心に工業化やインフラ整備が進んでおり、冷却設備需要が拡大しています。
北米市場ではデータセンターや大型商業施設向け高効率冷却設備需要が高く、欧州市場では環境規制強化や省エネルギー政策推進によって市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカ地域では高温環境下での空調需要が強く、南米地域でも産業設備投資拡大によって市場成長が進んでいます。
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競争環境では、冷凍・熱交換設備メーカー各社が高効率化、省エネルギー化、小型化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Danfoss、Alfa Laval、Onda SpA、SWEP International、Wieland Provides、Maxi-Therm、Howard's Engineering、AIC Inc、BITZER Group、Kuenling Group、Wuxi New Wuhuan Energy Saving Technology、Nanjing Tica Climate Solutions、Guangdong Eurasian Refrigeration Equipment、Zhejiang EXTEK Technology、Shanghai Huanqiu Refrigeration Equipment、Suzhou WECERGY、Wuxi Jinyunda Technology、Guangdong Jiebang、Nantong Dali Chemical Equipment、Jiangsu Shilin Boer Refrigeration Equipment、Guangzhou U.A.R、Guangdong Hengyou Refrigeration Equipment、Wuhan Jiangche Refrigeration Equipmentなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「液浸式蒸発器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、液浸式蒸発器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の液浸式蒸発器市場は、2024年時点で37億8200万米ドルの市場規模となっており、2031年には47億4700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.3％と見込まれており、高効率冷却システム需要の増加や産業設備の省エネルギー化が市場成長を支えています。特に空調・冷却設備や産業用冷凍設備分野での需要拡大が市場成長の主要因となっています。
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液浸式蒸発器は、冷凍システムにおける高効率熱交換装置です。蒸発器内部を冷媒で満たすことで、熱交換管外表面との接触面積を最大化し、高効率な熱吸収を実現しています。低温・低圧の液体冷媒が蒸発室全体を満たし、熱交換管内を流れる冷却水やその他流体から熱を吸収しながら気化する仕組みです。
冷媒が常に液体状態で存在するため、安定かつ均一な熱交換が可能となり、システム全体の効率と安定性向上に貢献しています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の環境規制、産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。省エネルギー設備への投資拡大や環境対応型冷却システム需要の高まりが市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にシェルアンドチューブ型とプレート型に分類されています。シェルアンドチューブ型は高耐久性と大容量処理能力を備えており、大型産業設備や冷凍設備で広く利用されています。一方、プレート型はコンパクト設計と高効率熱交換性能を特徴としており、省スペース用途や高効率システム向けに需要が拡大しています。
用途別では、空調・冷却、石油・ガス、化学、製造業、その他分野に分類されています。特に空調・冷却分野が主要市場を形成しており、商業施設やデータセンター向け需要が市場成長を支えています。また、石油・ガスや化学分野でも高効率冷却設備需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国、インドを中心に工業化やインフラ整備が進んでおり、冷却設備需要が拡大しています。
北米市場ではデータセンターや大型商業施設向け高効率冷却設備需要が高く、欧州市場では環境規制強化や省エネルギー政策推進によって市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカ地域では高温環境下での空調需要が強く、南米地域でも産業設備投資拡大によって市場成長が進んでいます。
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競争環境では、冷凍・熱交換設備メーカー各社が高効率化、省エネルギー化、小型化を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Danfoss、Alfa Laval、Onda SpA、SWEP International、Wieland Provides、Maxi-Therm、Howard's Engineering、AIC Inc、BITZER Group、Kuenling Group、Wuxi New Wuhuan Energy Saving Technology、Nanjing Tica Climate Solutions、Guangdong Eurasian Refrigeration Equipment、Zhejiang EXTEK Technology、Shanghai Huanqiu Refrigeration Equipment、Suzhou WECERGY、Wuxi Jinyunda Technology、Guangdong Jiebang、Nantong Dali Chemical Equipment、Jiangsu Shilin Boer Refrigeration Equipment、Guangzhou U.A.R、Guangdong Hengyou Refrigeration Equipment、Wuhan Jiangche Refrigeration Equipmentなどが挙げられます。