【21LIVE】広島駅に21LIVEライバーが登場！5月25日（月）よりポスター掲出開始、10名のライバーが出演
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月25日（月）より広島駅に21LIVE広告ポスターを掲出いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349756/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼駅で出会う21LIVEライバー／
広島駅に10名のライバーが登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━
5月25日（月）より、広島駅構内にて21LIVEポスターの掲出を開始します。
今回のポスターには、『駅広告に載ろう！～広島駅編～』で出演権を獲得した10名のライバーが登場！
「ひげます」をはじめとする、イベントを勝ち抜いたライバーたちが、広島駅を訪れる多くの人の目を彩ります。
広島駅は、新幹線や在来線が乗り入れる中国・四国エリア有数の交通拠点として知られ、通勤・通学はもちろん、観光やビジネス利用でも多くの人が訪れるエリアです。
再開発も進み、広島の新たな玄関口として注目を集めています。
そんな多くの人が行き交う広島駅を舞台に、21LIVEライバーたちの魅力を発信します。
お近くにお越しの際は、ぜひ広島駅でライバーたちのポスターをチェックしてみてください！
＼掲載ライバー／
ひげます、あやな、エヌキング、姫咲美沙、せろとにん、ライスボール宮本、きなこ、ちぃそる、らい、さなまる
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349756/images/bodyimage2】
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
5月25日（月）～5月31日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349756/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349756/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼駅で出会う21LIVEライバー／
広島駅に10名のライバーが登場！
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5月25日（月）より、広島駅構内にて21LIVEポスターの掲出を開始します。
今回のポスターには、『駅広告に載ろう！～広島駅編～』で出演権を獲得した10名のライバーが登場！
「ひげます」をはじめとする、イベントを勝ち抜いたライバーたちが、広島駅を訪れる多くの人の目を彩ります。
広島駅は、新幹線や在来線が乗り入れる中国・四国エリア有数の交通拠点として知られ、通勤・通学はもちろん、観光やビジネス利用でも多くの人が訪れるエリアです。
再開発も進み、広島の新たな玄関口として注目を集めています。
そんな多くの人が行き交う広島駅を舞台に、21LIVEライバーたちの魅力を発信します。
お近くにお越しの際は、ぜひ広島駅でライバーたちのポスターをチェックしてみてください！
＼掲載ライバー／
ひげます、あやな、エヌキング、姫咲美沙、せろとにん、ライスボール宮本、きなこ、ちぃそる、らい、さなまる
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349756/images/bodyimage2】
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
5月25日（月）～5月31日（日）
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お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
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