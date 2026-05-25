■ 誰もが共感する「45歳からの人生大逆転ストーリー」

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45歳まで用務員として働き、シングルファザーとして娘2人を必死に育て上げた過去を持つ著者。子育ての終了を機に「これからは自分のための人生を生きる！」と一念発起し、知識ゼロ・コネゼロ・資金ゼロの状態から不動産投資の世界へ飛び込みました。 周囲の反対や、綺麗事ばかりではない泥臭い試練を全力で乗り越え、気がつけば10年で「570室保有・家賃収入2.5億円」と規模を拡大。どん底から人生を切り拓いた奇跡のプロセス、そして培った男の生き様すべてがこの一冊に凝縮されています。

■ 本書が提案する「現代の新しい生き方と投資術」

本書は、単なる利回りや数字を追うだけの堅苦しい投資本ではありません。現代人に響く「自由なライフスタイル」と「地域貢献」を掛け合わせた、全く新しい不動産投資の形を提案しています。

◎ 空き家再生による地域活性化

地方の空き家や埋もれた物件を再生し、地域に新たな価値を生み出しながら、社会に貢献できるビジネスを育む。

◎ 旅をしながらご縁を紡ぐ資産構築

日本全国を巡りながら各地のご縁を何よりも大切にし、いつでも会いたい人に会いに行ける、縛られない自由な人生を手に入れる。

「新しい挑戦を始めたい！」「己の人生を生きたい！」と願うすべての方に、一歩を踏み出す勇気をお届けする内容となっています。

発売当日5月26日(火) 20:00より「2時間限定のAmazon一斉購入祭り」を開催！

本書の発売を記念し、発売日5月26日（火）の夜20:00～22:00の2時間限定で、Amazonランキング1位を目指す「一斉購入キャンペーン」を開催いたします。

45歳で用務員の中年おじさんが、シングルファザーとして娘2人を育て上げ、「今日からは自分のための人生を生きる！」と覚悟を決めてから10年。綺麗事ばかりではない、泥臭く必死に走り続けた日々のすべてを詰め込んだ一冊です。 人生一度きりの処女作の門出を、これまで支えてくださった多くのファンやコミュニティの仲間たちと共に最高のスタートダッシュで飾るべく、SNS等でも大きな盛り上がりを見せています。 「何歳からでも挑戦できる姿を証明したい」という著者の大一番の挑戦に、ぜひご注目ください。

🛠️ キャンペーン詳細

開催日時： 2026年5月26日（火） 夜20:00 ～ 22:00（2時間限定） 特設サイト（Amazon購入会場）： https://tarozaemon.co.jp/book01/

120名超の熱いメンバーが切磋琢磨する、不動産投資コミュニティー「神谷組」とは？

AI時代だからこそ、データや知識以上に大切なのは「人間力」と「圧倒的な行動量」。

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著者の神谷太郎左衛門が率いる「神谷組」は、単に机の上のノウハウを学ぶ場所ではなく、「夢と自由を掴み取る」ために集まった全国120名以上の大家による超実践型コミュニティーです。

当コミュニティーでは、表面的な数字のテクニックではなく、著者が10年で培った以下の超実践哲学をリアルに教えています。

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信頼され選ばれる人になれば、お金も物件も自然と集まってくる

他人が嫌がるボロ物件にこそ、面白いドラマとチャンスがある

270kmサハラ砂漠マラソンを走り切った男が、不動産でも諦めない理由

北は北海道から南は九州まで、熱いメンバーたちが全国各地でリアルな物件見学や密度の濃い情報交換を行い、日々泥臭く切磋琢磨しています。 今回の書籍出版においても、神谷組のメンバーが一丸となってお祭りを盛り上げており、ただの投資集団の枠を超えた「人生を本気で変えたい仲間たちの熱い絆」が、今まさに日本全国へと広がっています。

■ 著者：神谷太郎左衛門（白服大家）からのメッセージ

45歳当時、特別なスキルのない、しがないサラリーマンだった私でも、人生を諦めずに全力で挑戦を続けたことで、ここまで景色を変えることができました。 一度きりの人生、何歳からでもスタートラインに立てるということを、この本を通じて一人でも多くの方に知っていただければ大変嬉しく思います

■ 書籍概要 書籍名： 全国激安物件探求！『全国を旅する不動産投資術』 著者： 神谷太郎左衛門 / 白服大家・不動産芸人 発売日： 2026年5月26日（火） 太郎左衛門不動産：https://tarozaemon.co.jp/ 神谷組：https://tarozaemon.co.jp/kamiyagumi/ 特設サイト： https://tarozaemon.co.jp/book01/ ■ 本件に関するお問い合わせ先 担当者名： 村上由未子 メールアドレス： kamiyagumi@tarozaemon.co.jp 電話番号： 080-7025-9586

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