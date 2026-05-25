SKY GROUPにて事業を展開するゲイドン株式会社(所在地：東京都港区、代表：笠井 成人)が運営するアストンマーティン正規ディーラー「アストンマーティン東京」は、アストンマーティン本社(Aston Martin Lagonda Ltd.)より、2025年度においてアジアパシフィック最優秀マーケティングチーム賞の受賞に加え、延長保証プログラムにおける契約獲得率で日本No.1を達成いたしました。





APAC最優秀マーケティングチーム賞1





■受賞内容

1. WINGS AWARD Asia Pacific Marketing Team of the Year 2025(2年連続受賞)

2. 2025 Best Customer Retention Performance JAPAN

(Pinnacle Extended Warranty 獲得率 日本No.1)









■WINGS AWARD Asia Pacific Marketing Team of the Year 2025 受賞について

「WINGS AWARD」は、アストンマーティン本社が世界の正規ディーラーネットワークを対象に実施する年次表彰制度です。

販売、マーケティング、アフターセールスなど各分野においてブランド価値向上に貢献したチームが選出されます。

アストンマーティン東京は、

・ブランド哲学を体現したブランド体験設計およびマーケティング戦略

・日本市場に適応した顧客体験の設計

・イベント、PR、デジタルを横断した一貫性のあるコミュニケーション

が評価され、2024年度に続き2年連続で受賞しました。

本受賞は、車両販売にとどまらないライフスタイル提案を含めたブランド体験全体が、グローバル基準において高く評価されたものです。









■延長保証プログラムにおける日本No.1達成について

本評価は、日本国内のアストンマーティン正規ディーラーを対象に、顧客維持(カスタマーリテンション)における実績を定量的に評価するものです。

Pinnacle Extended Warrantyは、メーカー保証終了後も正規ディーラーによる高品質なアフターケアを提供するアストンマーティン公式延長保証プログラムです。

アストンマーティン東京は、2025年度において同プログラムの契約獲得率において国内正規ディーラー中で最高実績を達成し、日本No.1を達成しました。

これにより、販売後も続くオーナー体験の質と、お客様との長期的な信頼関係構築において高い評価を得ています。





※延長保証獲得率 日本No.1：ストンマーティン本社(Aston Martin Lagonda Ltd.)のディーラーマネジメントシステム(DMS)データに基づき、2025年1月～12月の期間における日本国内正規ディーラーを対象としたPinnacle Extended Warranty契約獲得率の比較において最上位。









■SKY GROUPコメント

これらの受賞は、日頃よりアストンマーティン東京をご愛顧いただいているお客様との信頼関係、およびスタッフの継続的な取り組みの成果によるものです。

SKY GROUPは、販売にとどまらず、ブランド発信からアフターセールスに至るまで、お客様のライフスタイルに寄り添った価値提供を行い、今後もアストンマーティンならではの比類なきオーナー体験を追求してまいります。









【施設概要】

ASTON MARTIN TOKYO(アストンマーティン東京)

運営 ： ゲイドン株式会社

所在地 ： 東京都港区北青山1-2-3

営業時間： 10:00～18:00

定休日 ： 無(夏季休暇・年末年始を除く)

TEL ： 03-5410-0070





ASTON MARTIN TOKYO SHINKIBA SERVICE CENTER

(アストンマーティン東京 新木場サービスセンター)

運営 ： ゲイドン株式会社

所在地 ： 東京都江東区新木場4-2-1

営業時間： 10:00～18:00

定休日 ： 日曜

TEL ： 03-3521-6887









【ゲイドン株式会社について】

設立 ： 2017年1月

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 東京都港区北青山1-2-3

取扱ブランド： Aston Martin 新車・認定中古車

事業内容 ： Aston Martin 正規ディーラー事業(販売・整備・認定中古車)









【SKY GROUPについて】

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 東京都港区南麻布5-2-32

事業内容 ： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、

アフターメンテナンスを展開。また、「SKY RACING」として

国内モータースポーツにも参戦しています。

URL ： https://www.sky-g.org