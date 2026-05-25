秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年6月号(第103号)を2026年5月25日(月)に発行しました。

今号では、秩父鉄道を走るSLパレオエクスプレスにスポットを当てて紹介をしています。SLの基本知識や運行までの整備工程、SL車内での楽しみ方など、SLファンからSLビギナーまで楽しめる内容となっています。また、2026年7月特別運行の「SL日本遺産のまち行田号」関連情報も掲載します。

詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年6月号 イメージ





【PALETTE2026年6月号について】

特集「すごいぞ、SL大解剖！」では、思わず人に話したくなるようなSLの基本知識から整備・運行の裏側まで解説しています。また、列車旅のお楽しみといえば車内販売です。SLパレオエクスプレスならではのグッズやグルメも盛りだくさんに紹介しており、よりSLを楽しむ際の参考にしていただけます。

今回の「きらりストーリー」では、熊谷から行田に向かう「SL日本遺産のまち行田号」が特別運行することをきっかけに行田市長にご出演いただき、秩父鉄道と盛り上げる行田市のこれからについて熱く語っていただきました。毎号ひとつの駅や地域にフォーカスし周辺の見どころを案内する「駅からぶらり」では、ひろせ野鳥の森駅にスポットを当てています。雨降りな6月でも、シーンに合わせたまち歩きができるよう、さまざまなジャンルのお店を紹介しています。

その他、SUSABINO KITCHENの新フォトスポットや宝登山小動物公園に入った新たな仲間の情報など、秩父鉄道沿線の最新情報が満載です。SLパレオエクスプレスに加え秩父鉄道沿線を満喫するには欠かせない一冊です。





PALETTE2026年6月号 表紙イメージ





(1) 発行日：2026年5月25日(月)





(2) 配布箇所：秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても配布にご協力いただいています。





(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17：00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。









■秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html









■秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway/





PALETTE mini 投稿イメージ





【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後から秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品などを抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しています。









■PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9：00～17：00)