中西フードビジネス研究所(所在地：東京都台東区浅草5-37-5-401、代表：中西敏弘)は、深刻な人手不足が続く飲食業界において、店長教育・育成に課題を抱える飲食企業向けに、30年にわたるコンサルティング活動で培った店長育成ノウハウを体系化した「店長業務プログラム構築支援コンサルティング」を2026年5月1日に提供開始いたしました。

店長が担う業務を言語化・可視化し、行動基準やテンプレート、店舗オペレーションの型、参加型研修までを一体で整備することで、店長育成の属人化を防ぎ、現場で自ら動ける店長の育成を支援します。特に、店長育成の仕組みづくりに十分な時間を割きにくい10店舗未満の飲食企業に向けて、現場に定着する仕組みとして導入を提案しています。





店長業務プログラム構築ガイド





■人手不足と教育時間の不足が、店長育成の停滞を招いている

飲食業界では、採用難や定着率の低下を背景に、店舗運営そのものを維持する負荷が高まり続けています。現場では、日々の営業、シフト調整、欠員対応、顧客対応に追われ、店長教育に十分な時間を確保できない企業が少なくありません。実際に、飲食業界の経営課題に関する各種調査でも、人手不足に加え、店長・マネジメント層の育成不足が大きな課題として挙がっています。





また、教育の仕組みが整っていない企業では、「誰が教えるか」によって内容や水準が変わりやすく、現場の判断や指導が属人的になりやすい傾向があります。こうした状態は、店長本人の負担増だけでなく、スタッフの混乱や離職にもつながりかねません。特に、3店舗、5店舗、10店舗未満の成長過程にある飲食企業では、経営者や一部のベテランに依存した運営から脱却できるかどうかが、多店舗化の成否を左右します。





中西フードビジネス研究所では、こうした業界の状況と連動する形で、ここ数年、飲食企業の経営者や幹部から店長教育に関する相談が増加してきました。そこで、これまでの支援実績をもとに、店長が「何を、どの順番で、どの水準まで担うのか」を明確にし、現場で再現できる形に落とし込んだのが今回の「店長業務プログラム」です。









■96の行動リスト、共通テンプレート、現場研修までを一体化

本プログラムの特長は、店長育成の仕組みづくりから現場への浸透(店長への研修)までを一貫して支援する点にあります。中核となるのは、次の4つの要素です。





まず1つ目は、「店長がやるべき96の行動リスト」です。店長業務を役割・責任・実務単位で言語化し、何をどこまで実行すべきかを可視化します。店長が動けない理由を個人の資質だけに求めるのではなく、「行動基準が不明確である」という構造的な問題に対処する設計です。





2つ目は、実務を支える共通テンプレートの整備です。目標設定シート、売上管理集計表、新人アルバイト向けの100時間研修プログラムなどを通じ、会社として求める実務水準を共通化します。これにより、担当者によって教え方や管理レベルがばらつく状態を抑え、教育の再現性を高めます。





3つ目は、「店舗オペレーションの型」の構築です。ホール各ポジションの役割や責任、動き方、連携方法を言語化・視覚化することで、特定の店長や一部の熟練者に依存しない運営体制を目指します。人員の入れ替わりが起きやすい飲食業において、オペレーションを型化することは、サービス品質の安定にも直結します。





4つ目は、上記の仕組みを店長や現場に落とし込むための研修と、現場での実行支援を行うことです。作った仕組みがお飾りにならないよう、確実に現場で店長が活用できるように研修を実施するとともに、実行支援を行い、店舗で仕組みが定着するようにご支援を行います。また、この研修は、参加型の研修プログラムにより、主体的に知識と仕組みのポイントを学ぶことで店長が現場で仕組みをより活用しやすくなります。





こうした構成により、本プログラムは「店長の行動力向上」「育成の属人化防止」「多店舗化を支える管理基盤づくり」を同時に支援する内容となっています。









■小規模・成長期の飲食企業が、持続的に店舗展開できる体制づくりへ

今後、中西フードビジネス研究所では、本プログラムの提供を通じて、店長育成に悩む10店舗未満の飲食企業への支援をさらに強化していきます。特に、経営者が現場対応に追われ、教育の仕組みを後回しにせざるを得ない企業に対し、店長業務を会社の共通資産として整備する重要性を発信していく方針です。





あわせて、無料進呈している「店長業務プログラム構築ガイドブック」を通じ、店長育成の現状を見直すきっかけづくりも進めます。人材確保が難しい時代において、採用だけでなく、既存人材が育ち、定着し、次の店舗展開を支えられる体制をどう構築するかは、飲食企業にとってますます重要なテーマになっています。同研究所は、制度や研修を単発で終わらせず、現場に根づく仕組みとして定着させる支援を通じて、地域に根ざした飲食企業の持続的な成長に貢献していく考えです。





当社のコンサルティングへの姿勢





■サービス概要

サービス名： 店長業務プログラム構築支援コンサルティング

提供開始日： 2026年5月1日

対象 ： 店長育成・教育に課題を抱える飲食企業、特に10店舗未満の飲食企業

内容 ： 店長がやるべき96の行動リストの整備

目標設定シート、売上管理集計表、100時間研修プログラムなどの共通テンプレート構築

店舗オペレーションの型の言語化・視覚化

参加型研修の実施と現場定着支援

価格 ： 月額30万円×12回

契約期間 ： 1年

無料資料 ： 店長業務プログラム構築ガイドブック

詳細URL ： https://nakanishi-food.com/tencho-96-action-list/

企業サイト： https://nakanishi-food.com/









■会社概要

企業名 ： 中西フードビジネス研究所

代表者 ： 中西 敏弘

所在地 ： 東京都台東区浅草5-37-5-401

事業内容 ： 飲食店コンサルティング

URL ： https://nakanishi-food.com/

Instagram： https://www.instagram.com/toshi_foodconsul

YouTube ： https://www.youtube.com/@food-consultant









【本件に関するお問い合わせ先】

企業名 ： 中西フードビジネス研究所

メールアドレス ： info@nakanishi-food.com

お問い合わせフォーム： https://nakanishi-food.com/contact/

対応可能時間 ： 10：00～18：00