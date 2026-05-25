ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」では、６月２５日（木）までの期間、「ふくまる特Ａ獲得記念特価セール」を実施しています。 「ふくまる」は粒が大きく、噛み応えのある食感と噛むほどに膨らむ豊かな味わいが特徴の茨城県オリジナル米です。このたび、一般財団法人日本穀物検定協会の令和７年産米の食味ランキングにおいて「特Ａ評価」を獲得したことを記念し、「いいものいっぱい広場」では対象となるふくまる５ｋｇ規格の商品を、最大３００円引きで販売します。 また、全農茨城県本部では「ふくまる特Ａ獲得記念プレゼントキャンペーン」を実施しています。対象商品のキャンペーンシールを集めてご応募いただくと、県産銘柄豚である「ローズポーク」の加工品や「ふくまる」の新米、だるま納豆詰合せ商品を抽選で合計６００名にプレゼントします。 この機会に、茨城県産オリジナル品種「ふくまる」をお得にお買い求めいただくとともに、プレゼントキャンペーンにもぜひご応募ください。

茨城県産『ふくまる』 5kg×1袋 令和7年産（ご注文順に順次発送） Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-10000014/

【ふくまる特Ａ獲得記念特価セール 概要】

１．期 間：令和８年５月２５日（月）～６月２５日（木） ２．内 容：対象のふくまる５ｋｇ規格の商品を特別価格にて販売します。 ３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006215/ ※販売期間は予定より早く終了することがあります。

【ふくまる特Ａ獲得記念プレゼントキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年５月２１日（木）～７月３１日（金）【当日消印有効】 ２．対 象：茨城県産米 ふくまる５ｋｇ規格の商品 ３．内 容：対象商品に付いているキャンペーンシールを集めて応募すると、抽選で合計６００名様に県産品をプレゼント ４．応募方法・詳細： https://www.zennoh.or.jp/ib/contents/eat_know/fukumarutokua2026CP.html （キャンペーン詳細ページ） ※内容は予告なく変更となる場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown