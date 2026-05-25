フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』では、エシレ バターと レモンを使った「タルト・オ・シトロン」と「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」を2026年6月1日（月）から夏季限定で発売いたします。

芳醇なエシレ バターにレモンの酸味を重ねた“旬”の味わい

「タルト・オ・シトロン」 ※数量限定

香ばしく焼き上げたタルト生地に、エシレ バターをふんだんに使用したフランス伝統製法のレモンクリームを敷き詰め、爽やかな色彩のメレンゲを飾り付けた華やかな一品です。ざくっとした食感のタルトと、レモンの酸味をほどよく効かせたコク深いバタークリームが調和。そして、なめらかなメレンゲの甘みが全体をやさしくまとめています。甘酸っぱいクリームの爽やかな風味が広がる、エシレならではの「タルト・オ・シトロン」です。 商品名：タルト・オ・シトロン サイズ：直径約12㎝ 価格：4,860円（税込） 賞味期限：当日中 ※要冷蔵

「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」

エシレ バター、レモン果汁、卵、砂糖というシンプルな素材を用い、手作業で丁寧に仕上げたエシレのレモンバターです。味わいの決め手となるのは、手絞りならではのみずみずしいレモン果汁。着色料・香料・保存料を使用せず、素材本来の香りとおいしさをそのまま活かしました。ほんのり甘く、なめらかな舌触りのペーストは、こんがり焼いたトーストやシンプルなパンと好相性です。レモンの爽やかな酸味とエシレ バターのミルキーなコク。バランスのよい旬の味わいをご堪能ください。 商品名：クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ 内容量：140g 価格：2,376円（税込） 賞味期限：製造日から14日 ※要冷蔵

ÉCHIRÉ MAISON DU BEURRE（エシレ・メゾン デュ ブール）

【住所】東京都千代田区丸の内２丁目６－１ 丸の内ブリックスクエア １F 【営業時間】10:00～19:00（不定休）

https://www.kataoka.com/echire/maisondubeurre/