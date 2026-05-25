2026年5月18日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Peritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/peritoneal-dialysis-fluid-drainage-bag-market/590642282 調査結果公表日：2026年5月18日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、560社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査280件、オンライン調査330件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Peritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Peritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)は、2025年には約35億米ドル、2035年には約70億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約7.2%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるPeritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)に関する調査・分析によると、同市場は、世界的に慢性腎臓病（CKD）および末期腎不全（ESRD）の有病率が上昇していることを主因として、今後拡大していくと予測されています。 米国疾病予防管理センター（CDC）のデータによれば、2024年5月現在、米国内では約35.5百万人の成人がCKDを患っており、腎機能が著しく低下している患者の約40%は、自身がCKDであることを認識していません。また、世界保健機関（WHO）は、世界的な糖尿病および心血管疾患の増加に伴い、腎障害や腎不全の症例が増加傾向にあることを指摘しています。 こうした背景から、透析患者人口の拡大に伴い、医療機関や在宅医療提供者の間では、滅菌排液バッグ、トランスファーセット、透析液供給システムといった腹膜透析（PD）用消耗品に対する需要が高まっています。 さらに、透析治療や早期診断に関連する政府主導のプログラムが拡充され、患者の医療アクセスが向上していることも、市場全体の成長を後押ししています。例えば、「国家保健ミッション（National Health Mission）」の一環として立ち上げられた「プラダンマントリ国家透析プログラム（PMNDP）」は、国内各地の地区病院において、より安価で利用しやすい透析サービスへのアクセスを改善することを目的としています。 国家保健ミッションの報告によると、インド国内では毎年2,20,000人以上のESRD患者が新たに発生しており、年間約3.4 クロール回に及ぶ透析セッションの需要が生じています。こうした政府支援プログラムを通じた透析インフラの拡充や患者への医療提供体制の強化は、腹膜透析液ドレナージバッグを含む透析用消耗品の消費量を大幅に増加させる要因となっています。

最新ニュース

当社の調査によると、Peritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年3月、Mitra Industriesは、中性pHかつ低GDP（グルコース分解産物）の3室式腹膜透析バッグの発売を発表しました。 • 2023年6月、AWAK Technologiesはシンガポール総合病院（SGH）と連携し、ウェアラブル腹膜透析装置のプレピボタル臨床試験を開始しました。

市場セグメンテーション

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当社のPeritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)に関する調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、在宅介護、病院での治療、その他（診療所など）に分割されています。これらのうち、在宅介護セグメントは、世界的な高齢化の進行を背景に、予測期間中において60%の市場シェアを占めると見込まれています。在宅での腹膜透析療法の導入は、患者の利便性を高め、病院への依存度を低減し、かつ治療費の削減にも寄与することから、世界中でその普及が進んでいます。 腹膜透析は、透析センターへ頻繁に通うことなく、患者自身が独立して透析液の交換（バッグ交換）を行うことが可能であるため、特に在宅治療に適しています。この点は、腎臓病の専門医療施設へのアクセスが限られている、あるいは全く利用できない遠隔地に居住する人々にとって、極めて大きな利点となります。 さらに、世界各国の政府は、患者の治療成果を向上させるとともに医療費の抑制を図ることを目的として、在宅透析療法のさらなる活用を促進するための新たな取り組みを次々と展開しています。

地域概要

Peritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)に関する当社の分析によると、北米地域は2026ー2035年の期間において、40%以上の市場シェアを占めると予測されています。この成長は、米国およびカナダにおける慢性腎臓病（CKD）や末期腎不全（ESRD）の有病率の上昇に加え、高度に整備された医療インフラや施設の存在によって牽引されるものです。 米国疾病予防管理センター（CDC）のデータによれば、2026年3月時点で、米国内の成人の約37百万人がCKDを患っていると推定されており、これは成人人口全体の14%近くに相当します。 さらに、透析療法の普及と定着を促進するための政府主導の取り組みが活発化していることから、腹膜透析液ドレナージバッグを含む透析関連消耗品への需要も高まると見込まれています。 日本市場においては、高齢化の進行、CKDの高い有病率、そして長期的な腎疾患治療を支える充実した医療費償還制度を背景に、予測期間を通じて堅調なペースで市場が拡大すると予測されています。日本透析医学会（JSDT）のデータによると、2024年時点で国内の慢性透析患者数は337,000人を超えており、極めて大規模な長期透析患者基盤が存在していることが示されています。

Peritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のPeritoneal Dialysis Fluid Drainage Bag Market(腹膜透析液ドレナージバッグ市場)における主要企業は以下の通りです: • Baxter International Inc. • Fresenius Medical Care • B. Braun Melsungen AG • Becton Dickinson (BD) • Renolit SE さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Terumo Corporation • JMS Co., Ltd. • Fresenius Medical Care Japan K.K • Nipro Corporation • Baxter Japan

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