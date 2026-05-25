株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）のグループ会社である、AIを活用したプロダクト開発・販売を行うJAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、株式会社財界研究所が主催する「財界 Best AI100」において、「特別賞 -大企業が選ぶAIサービス大賞-」を受賞したことをお知らせいたします。

■「特別賞 -大企業が選ぶAIサービス大賞-」受賞背景

「財界BEST AI 100」は、有識者による厳格な審査のもと、「AIの活用」「サービスの独自性」「経営者のビジョン」などの観点から、AI活用において優れた取り組みを行う企業を選出・顕彰するプログラムです。 AIの進化が進む昨今、企業におけるAI活用は、単なる業務効率化にとどまらず、営業、マーケティング、カスタマーサポート、経営企画、バックオフィスなど、あらゆる業務領域での生産性向上や意思決定支援へと広がっています。 一方で、企業がAIを本格的に活用するためには、セキュリティ、社内データとの連携、業務フローへの組み込み、現場で継続的に使われるための仕組み化など、複数の課題を乗り越える必要があります。 今回の受賞は、JAPAN AIが掲げる「AIで持続可能な未来の社会を創る」というパーパスのもと、大企業を含む幅広い企業のAI活用ニーズに根ざしたソリューションを展開し、企業のAI活用を実装レベルで支援してきた取り組みや、AIを社会インフラとして普及させていく経営ビジョンが評価され、「特別賞 -大企業が選ぶAIサービス大賞-」受賞に至りました。

■JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をパーパスに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。 ■会社概要 社 名：JAPAN AI株式会社 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階 設 立：2023年4月 事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス URL：https://japan-ai.co.jp/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 ■会社概要 社 名：株式会社ジーニー 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階 設 立：2010年4月 資 本 金：100百万円（連結、2025年9月末現在） 従業員数：816名（連結、2026年3月末現在） 海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE 事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業 U R L：https://geniee.co.jp/