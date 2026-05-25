2032年に235.29億米ドルへ急拡大：世界のIGBT・SiCモジュール市場、CAGR 12.1%で成長（2026-2032）
LP Informationの最新の調査レポート「世界IGBTおよびSiCモジュール市場の成長予測2026～2032」では、過去の販売実績を基に、2025年の世界全体のIGBTおよびSiCモジュールの販売状況を分析し、地域別および市場セクター別に、2026年から2032年までのIGBTおよびSiCモジュールの販売予測を示している。本レポートでは、地域、市場セクター、サブセクター別に分類されたキーワードの売上を百万米ドル単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートでは、世界IGBTおよびSiCモジュール市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業のIGBTおよびSiCモジュール製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界IGBTおよびSiCモジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679162/igbt-and-sic-module）によれば、2025年の104.55億米ドルから2032年には235.29億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は12.1％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350292/images/bodyimage1】
本レポートでは、IGBTおよびSiCモジュール市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別で包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：IGBT Modules、 SiC Modules
用途別セグメンテーション：Automotive、 Industrial Motors、 Home Appliances、 Wind Power/PV/Energy Storage/Power Grid、 Rail Transit、 UPS/Data Center/Communication、 Aviation and Military、 Others
本レポートでは、地域別にも市場を分類しています。
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
APAC：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア
欧州：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア
中東・アフリカ：エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国
以下に掲載されている企業は、一次情報提供者からのインプットや各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などを総合的に分析した上で選定されています：STMicroelectronics、 Infineon、 Wolfspeed、 Rohm、 onsemi、 BYD Semiconductor、 Microchip (Microsemi)、 Mitsubishi Electric、 Semikron Danfoss、 Fuji Electric、 Toshiba、 Littelfuse、 CETC 55、 BASiC Semiconductor、 SemiQ、 SanRex、 Bosch、 GE Aerospace、 Vishay Intertechnology、 Denso、 Hitachi Energy、 Minebea Power Semiconductor Device、 Zhuzhou CRRC Times Electric、 China Resources Microelectronics Limited、 StarPower、 Guangdong AccoPower Semiconductor、 Hangzhou Silan Microelectronics、 United Nova Technology (UNT)、 InventChip Technology (IVCT)、 Leadrive Technology、 HAIMOSIC (SHANGHAI)、 Suzhou Sko Semiconductor、 Shenzhen Aishite Technology、 Suzhou Xizhi Technology、 Archimedes Semiconductor (Hefei)、 Grecon Semiconductor (Shanghai)、 Hebei Sinopack Electronic Technology、 MacMic Science & Technolog、 ZhiXin Semiconductor、 NJSM Electronics、 Hefei Cpower Technology、 GeePak
このインサイトレポートでは、世界IGBTおよびSiCモジュール市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業のIGBTおよびSiCモジュール製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界IGBTおよびSiCモジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679162/igbt-and-sic-module）によれば、2025年の104.55億米ドルから2032年には235.29億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は12.1％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350292/images/bodyimage1】
本レポートでは、IGBTおよびSiCモジュール市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別で包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：IGBT Modules、 SiC Modules
用途別セグメンテーション：Automotive、 Industrial Motors、 Home Appliances、 Wind Power/PV/Energy Storage/Power Grid、 Rail Transit、 UPS/Data Center/Communication、 Aviation and Military、 Others
本レポートでは、地域別にも市場を分類しています。
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
APAC：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア
欧州：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア
中東・アフリカ：エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国
以下に掲載されている企業は、一次情報提供者からのインプットや各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などを総合的に分析した上で選定されています：STMicroelectronics、 Infineon、 Wolfspeed、 Rohm、 onsemi、 BYD Semiconductor、 Microchip (Microsemi)、 Mitsubishi Electric、 Semikron Danfoss、 Fuji Electric、 Toshiba、 Littelfuse、 CETC 55、 BASiC Semiconductor、 SemiQ、 SanRex、 Bosch、 GE Aerospace、 Vishay Intertechnology、 Denso、 Hitachi Energy、 Minebea Power Semiconductor Device、 Zhuzhou CRRC Times Electric、 China Resources Microelectronics Limited、 StarPower、 Guangdong AccoPower Semiconductor、 Hangzhou Silan Microelectronics、 United Nova Technology (UNT)、 InventChip Technology (IVCT)、 Leadrive Technology、 HAIMOSIC (SHANGHAI)、 Suzhou Sko Semiconductor、 Shenzhen Aishite Technology、 Suzhou Xizhi Technology、 Archimedes Semiconductor (Hefei)、 Grecon Semiconductor (Shanghai)、 Hebei Sinopack Electronic Technology、 MacMic Science & Technolog、 ZhiXin Semiconductor、 NJSM Electronics、 Hefei Cpower Technology、 GeePak