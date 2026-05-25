携帯ゲーム機市場は、2036年までに100億4000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.35%となる見込みです。

携帯ゲーム機市場は、2036年までに100億4000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.35%となる見込みです。