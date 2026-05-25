化粧品メーカーが企画・開発したフェムケアブランド 『KIRAREA(キラレア) 』 POP UP SHOPオープン
株式会社夢・八天（本社：東京都中央区、代表取締役 加藤 達也、以下夢・八天）は、女性特有の健康課題解決へ向けたフェムケアブランド『KIRAREA（キラレア）』において、新宿マルイ本館 B1F ＜5月25日(月)～5月31日(日)＞で、POP UP SHOPをオープン致しましたので、次の通りお知らせ致します。URL：https://www.kirarea.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350309/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350309/images/bodyimage2】
■商品説明 (https://www.kirarea.com)
【原材料】医療用シリコーン100%
【カラー】ピンク、パープル、ホワイト、ライトブルー
【サイズ（容量）】
・ボールタイプ：S（15ml） M（28ml） L（34ml）
・リングタイプ：S（16ml） M（22ml） L（32ml）
【医療機器届出番号】13B3X10399000001
■POP UP SHOP 概要
期間：2026年5月25日(月)～5月31日(日)
場所：新宿マルイ 本館 B1F(https://www.0101.co.jp)
〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３０－１３
KIRAREA(キラレア)スタッフが、フェムケアについての「疑問」「不安」「お悩み」について、直接お答えさせて頂きます。
■会社概要
商号：株式会社夢・八天 (広真グループ)
代表者：代表取締役 加藤 達也
設立：2003年12月
本社住所：東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA6F
TEL：03-6263-9402
事業内容：健康アクセサリー、化粧品、フェムケア・フェムテックの商品企画および
インターネット販売
ホームページ：https://yume8.co.jp
配信元企業：株式会社夢・八天
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350309/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350309/images/bodyimage2】
■商品説明 (https://www.kirarea.com)
【原材料】医療用シリコーン100%
【カラー】ピンク、パープル、ホワイト、ライトブルー
【サイズ（容量）】
・ボールタイプ：S（15ml） M（28ml） L（34ml）
・リングタイプ：S（16ml） M（22ml） L（32ml）
【医療機器届出番号】13B3X10399000001
■POP UP SHOP 概要
期間：2026年5月25日(月)～5月31日(日)
場所：新宿マルイ 本館 B1F(https://www.0101.co.jp)
〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３０－１３
KIRAREA(キラレア)スタッフが、フェムケアについての「疑問」「不安」「お悩み」について、直接お答えさせて頂きます。
■会社概要
商号：株式会社夢・八天 (広真グループ)
代表者：代表取締役 加藤 達也
設立：2003年12月
本社住所：東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA6F
TEL：03-6263-9402
事業内容：健康アクセサリー、化粧品、フェムケア・フェムテックの商品企画および
インターネット販売
ホームページ：https://yume8.co.jp
配信元企業：株式会社夢・八天
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