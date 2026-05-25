Web上で自由にデザイン！印刷通販デジタのデザインシミュレータの対応ラインナップに「巾着」を追加
オリジナルトートバッグをはじめ、Tシャツプリントやシール・ステッカーなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2026年5月23日（土）より、デザインソフトをお持ちでないお客様でも簡単にWeb上で作成できるデザインシミュレータに「巾着」を追加いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349681/images/bodyimage1】
専用ソフト不要のデザインシミュレータ
デザインシミュレータは、Web上でデザインから注文・入稿まで完結するサービスです。専用ソフトがない方でも、お手持ちの画像1枚から手軽にオリジナルグッズが作成いただけます。また、編集後には仕上がりイメージをプレビューで確認できるため、安心してご注文いただけます。
商品ラインナップ
1.ギフトラッピングにおすすめ「コットン巾着」
ナチュラルな風合いが魅力の定番アイテム。SSサイズはアクセサリーや小物に、Mサイズはマグカップや文庫本など様々なものが包めます。
＜サイズ展開＞
・SSサイズ（約W10xH13cm）
・Mサイズ（約W17.5xH26cm）
＜カラー（1色）＞
ナチュラル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349681/images/bodyimage2】
2.普段使いしやすい「コットンポーチ巾着」
幅広のマチありの使い勝手の良い巾着です。Sサイズは小物入れとして、Mサイズはお弁当も収まるサイズで、日常の様々なシーンで活躍します。
＜サイズ展開＞
・Sサイズ（約W20xH14xD7cm）
・Mサイズ（約W30xH20xD11cm）
＜カラー（全6色）＞
ナチュラル、ネイビー、ブラック、グレー、サックスブルー、オリーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349681/images/bodyimage3】
鮮やかな発色の熱転写(DTF)方式でプリント
巾着は、生地の色に影響されず鮮やかな発色が可能な熱転写(DTF)プリントでプリントします。
※プリントの特性上、ホワイトインクが自動でプリントされます。ぼかしや半透明のデザインは表現できないため、データ作成の際はご注意ください。
＜巾着のデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4d606Sy
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
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商品ラインナップ
1.ギフトラッピングにおすすめ「コットン巾着」
ナチュラルな風合いが魅力の定番アイテム。SSサイズはアクセサリーや小物に、Mサイズはマグカップや文庫本など様々なものが包めます。
＜サイズ展開＞
・SSサイズ（約W10xH13cm）
・Mサイズ（約W17.5xH26cm）
＜カラー（1色）＞
ナチュラル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349681/images/bodyimage2】
2.普段使いしやすい「コットンポーチ巾着」
幅広のマチありの使い勝手の良い巾着です。Sサイズは小物入れとして、Mサイズはお弁当も収まるサイズで、日常の様々なシーンで活躍します。
＜サイズ展開＞
・Sサイズ（約W20xH14xD7cm）
・Mサイズ（約W30xH20xD11cm）
＜カラー（全6色）＞
ナチュラル、ネイビー、ブラック、グレー、サックスブルー、オリーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349681/images/bodyimage3】
鮮やかな発色の熱転写(DTF)方式でプリント
巾着は、生地の色に影響されず鮮やかな発色が可能な熱転写(DTF)プリントでプリントします。
※プリントの特性上、ホワイトインクが自動でプリントされます。ぼかしや半透明のデザインは表現できないため、データ作成の際はご注意ください。
＜巾着のデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4d606Sy
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■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
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Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
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TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
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企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
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