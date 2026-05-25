シェール用破砕トレーラーの世界市場2026年、グローバル市場規模（2000馬力、2500馬力）・分析レポートを発表
2026年5月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シェール用破砕トレーラーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シェール用破砕トレーラーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のシェール用破砕トレーラー市場は、2024年時点で7億8600万米ドルの市場規模となっており、2031年には14億400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は8.7％と高い成長が見込まれており、シェールガスおよびシェールオイル開発需要の増加が市場成長を支えています。特に北米を中心とした非在来型エネルギー開発の活発化が市場拡大の主要因となっています。
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シェール用破砕トレーラーは、水圧破砕法によってシェール層から石油や天然ガスを採掘するために使用される移動式設備です。この装置には高圧ポンプ、流体貯蔵タンク、薬剤注入システムなどが搭載されており、水、砂、添加剤を混合した流体を高圧で坑井に注入します。
これによって岩盤に亀裂を形成し、炭化水素の流動性を高めることで採掘効率を向上させています。高い機動性と効率性を備えているため、遠隔地や厳しい環境下でのエネルギー開発において重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国のエネルギー政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。エネルギー安全保障強化や化石燃料需要維持を背景に、シェール開発向け設備投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に2000馬力、2500馬力、その他に分類されています。2000馬力モデルは標準的なシェール開発用途で広く利用されており、効率性と運用コストのバランスに優れています。一方、2500馬力モデルは大規模開発案件向けに採用されており、高出力による作業効率向上が特徴です。
用途別では、シェールガス向けとシェールオイル向けに分類されています。特にシェールガス分野が主要市場を形成しており、天然ガス需要増加や発電用途拡大が市場成長を支えています。また、シェールオイル分野でも原油価格動向に応じた開発需要が継続しています。
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地域別では、北米市場が圧倒的な市場規模を維持しています。米国やカナダではシェール資源開発が活発であり、関連設備への投資が継続しています。欧州市場ではエネルギー安全保障への関心が高まる中、一部地域でシェール開発への取り組みが進んでいます。
アジア太平洋地域では、中国を中心にシェールガス開発投資が増加しており、市場成長が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも非在来型資源開発への関心が高まっています。
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競争環境では、油田サービス企業やエネルギー設備メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、Halliburton、Schlumberger、Stewart & Stevenson、National Oilwell Varco、Baker Hughes、ProFrac、UE Manufacturing、Servagroup、M.G. Bryan、Jereh Group、Sinopec Oilfield Equipment Corporation、BOMCOなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シェール用破砕トレーラーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シェール用破砕トレーラーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のシェール用破砕トレーラー市場は、2024年時点で7億8600万米ドルの市場規模となっており、2031年には14億400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は8.7％と高い成長が見込まれており、シェールガスおよびシェールオイル開発需要の増加が市場成長を支えています。特に北米を中心とした非在来型エネルギー開発の活発化が市場拡大の主要因となっています。
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シェール用破砕トレーラーは、水圧破砕法によってシェール層から石油や天然ガスを採掘するために使用される移動式設備です。この装置には高圧ポンプ、流体貯蔵タンク、薬剤注入システムなどが搭載されており、水、砂、添加剤を混合した流体を高圧で坑井に注入します。
これによって岩盤に亀裂を形成し、炭化水素の流動性を高めることで採掘効率を向上させています。高い機動性と効率性を備えているため、遠隔地や厳しい環境下でのエネルギー開発において重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国のエネルギー政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。エネルギー安全保障強化や化石燃料需要維持を背景に、シェール開発向け設備投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に2000馬力、2500馬力、その他に分類されています。2000馬力モデルは標準的なシェール開発用途で広く利用されており、効率性と運用コストのバランスに優れています。一方、2500馬力モデルは大規模開発案件向けに採用されており、高出力による作業効率向上が特徴です。
用途別では、シェールガス向けとシェールオイル向けに分類されています。特にシェールガス分野が主要市場を形成しており、天然ガス需要増加や発電用途拡大が市場成長を支えています。また、シェールオイル分野でも原油価格動向に応じた開発需要が継続しています。
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地域別では、北米市場が圧倒的な市場規模を維持しています。米国やカナダではシェール資源開発が活発であり、関連設備への投資が継続しています。欧州市場ではエネルギー安全保障への関心が高まる中、一部地域でシェール開発への取り組みが進んでいます。
アジア太平洋地域では、中国を中心にシェールガス開発投資が増加しており、市場成長が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも非在来型資源開発への関心が高まっています。
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競争環境では、油田サービス企業やエネルギー設備メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、Halliburton、Schlumberger、Stewart & Stevenson、National Oilwell Varco、Baker Hughes、ProFrac、UE Manufacturing、Servagroup、M.G. Bryan、Jereh Group、Sinopec Oilfield Equipment Corporation、BOMCOなどが挙げられます。