【台湾発オリジナルBL】台湾ドラマ「AntiReset」が5月25日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年5月25日（月）より台湾ドラマ「AntiReset」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350278/images/bodyimage1】
(C)2023 “VBL Series“ Partners All Rights Reserved.
台湾ドラマ「AntiReset」のあらすじ
何に対しても興味がない大学の教授・褚一平（チュー・イーピン）は、手をケガして叔父の会社が開発しているAIロボット・恒9（ホンジウ）の世話になる。研究欲が湧いてきた褚一平は恒9の部屋を用意したり、大学の授業に連れて行ったりする。人間らしいロボットの付き添いで、褚一平に気持ちの変化が起こり、人間っぽくなっていく。彼は恒9に願い事リストを作ることを提案し、二人は一緒に農園行ったり、観覧車に乗ったりするが、願い事リストに書いていることが全部やり終わっていないのに、恒9が故障してしまい、リセットされることに…
ロボットは永久にいてくれると思っていたが、人間には死、ロボットには故障や壊れる日が来る。褚一平はどうすればいいのか？
キャスト
ホアン・リーフォン『今日も彼の朝ご飯』「愛的奧特萊斯（原題）」『你的情歌（原題）』
ウー・ピンチェン「日光樹影（原題） 」
ララ・チェン「一家團圓（原題）」
チョウ・ヨンシュエン
テイ・チャイ
ワン・インヤオ
スタッフ
演出：リエン・ユージャー
脚本：ツァイ・フェイチアオ 、ガオ・ルーピン、シン・エイ
出品：三立電視（台湾）、エスピーオー（日本）
総監修：ツァイ・フェイチアオ「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年5月25日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/antireset?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/antireset?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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台湾ドラマ「AntiReset」のあらすじ
何に対しても興味がない大学の教授・褚一平（チュー・イーピン）は、手をケガして叔父の会社が開発しているAIロボット・恒9（ホンジウ）の世話になる。研究欲が湧いてきた褚一平は恒9の部屋を用意したり、大学の授業に連れて行ったりする。人間らしいロボットの付き添いで、褚一平に気持ちの変化が起こり、人間っぽくなっていく。彼は恒9に願い事リストを作ることを提案し、二人は一緒に農園行ったり、観覧車に乗ったりするが、願い事リストに書いていることが全部やり終わっていないのに、恒9が故障してしまい、リセットされることに…
ロボットは永久にいてくれると思っていたが、人間には死、ロボットには故障や壊れる日が来る。褚一平はどうすればいいのか？
キャスト
ホアン・リーフォン『今日も彼の朝ご飯』「愛的奧特萊斯（原題）」『你的情歌（原題）』
ウー・ピンチェン「日光樹影（原題） 」
ララ・チェン「一家團圓（原題）」
チョウ・ヨンシュエン
テイ・チャイ
ワン・インヤオ
スタッフ
演出：リエン・ユージャー
脚本：ツァイ・フェイチアオ 、ガオ・ルーピン、シン・エイ
出品：三立電視（台湾）、エスピーオー（日本）
総監修：ツァイ・フェイチアオ「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年5月25日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/antireset?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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【配信形態】
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