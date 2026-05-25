生活協同組合コープさっぽろ（以下、コープさっぽろ）では、2026年6月1日（月）から7日（日）までの期間、コープさっぽろトドックアプリ会員を対象に無印良品セールを初開催いたします。 2021年11月のやまはな店を皮切りに、現在、コープさっぽろでは、道内11店舗にて無印良品が隣接する店舗を運営しています。組合員さんからは「一緒に買い物ができて便利」などのお声をいただいており、これまで新店舗やリニューアル店舗を中心に展開してまいりました。2024年9月からはインショップとして既存店でも商品を取り扱うなどスムーズな展開が可能となり、より多くの組合員さんの声に応えられるよう販売店舗を増やしております。 本企画は、無印良品がインショップとして展開している対象店舗のみにて、無印良品の商品をお買い上げいただいた際、1会計のお買い上げ金額1,000円（税抜）ごとに100ポイントをプレゼントするものです。付与ポイントの上限は設定しておらず、まとめ買いには大変お得な機会です。

【セール概要】

■内容：期間中の無印良品の1会計のお買上金額1,000円（税抜）ごとに100ポイントをプレゼント ■実施期間：2026年6月1日（月）～6月7日（日） ■対象：コープさっぽろトドックアプリ会員 ■対象店舗：無印良品インショップ展開28店舗（※テナント・別棟は除く） 新はっさむ店、余市店、びばい店、えべつ店、西宮の沢店、るもい店、東光店、ツインハープ店、ほくと店、恵み野店、パセオ川沿店、だて店、しがイースト店、貝塚店、なかしべつ店、曙店、ねむろ店、星が浦店、さつない店、かしわ店、パセオ堺町店、たいき店、あばしり店、きよみ店、みわ店、プラザ店、びほろ店、きたみ春光店